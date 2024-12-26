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توقعات برج السرطان 2025، احذر الانعزال وكن يقظا

توقعات برج السرطان
توقعات برج السرطان 2025

توقعات الأبراج برج السرطان 2025، أيام قليلة وينتهي عام 2024 ويهل علينا عام 2025، ومع مشارف الانتهاء من عام 2024، ويهتم عدد كبير من مواليد برج السرطان في البحث عن توقعات برج السرطان 2025 للعام الجديد ومعرفة توقعات الفلك لمواليد هذا البرج.

 

توقعات الأبراج 2025، توقعات برج السرطان 2025 

وفي السطور التالية تكشف لنا خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات برج السرطان 2025، كما كشفت عن الملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظًّا 2025، وتوقعات الأبراج لسنة 2025، وما ينتظره العالم في 2025.

عبير فؤاد تكشف توقعات برج السرطان 2025 في العام الجديد 

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

توقعات برج السرطان 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد 

وكشفت عبير فؤاد، توقعات الأبراج 2025 لمواليد برج السرطان مواليد الفترة من 22 يونيو إلي 22 يوليو

 

توقعات برج السرطان 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي 

 وقالت عبير فؤاد إن توقعات برج السرطان خلال عام 2025 على الصعيد العاطفي هي كالتالي:

توقعات برج السرطان 2025 على الصعيد العاطفي

  • إذا كنت متزوجا:

ابتداءً من 9 يونيو.. مع وجود "المشتري" في برجك، توقّع أوقات سعادة وتفاهم متبادل،لكن كُن يقظًا في شهر مايو، لأن اقتران "فينوس" و"نبتون" في وضع معاكس يجعلك عرضة للأوهام. استغل دعم "فينوس"لكفي النصف الثاني من شهر أبريل لتقوية الروابط وتعميق التواصل.

  • إذا كنت خاليا:

سنة 2025 هي طاقة حب حقيقية بالنسبة لك.. قد تلتقي توأم روحك أو نصفك الآخر، والفرص متاحة للقاءات واعدة.
 

توقعات برج السرطان 2025 على الصعيد المهني والمالي

إذا كنت تعمل:هذا العام فرص النمو كبيرة.. توقع توسعًا في مسؤولياتك أو حتى ترقية، والوضع الفلكي يمنحك روح ابتكارية.. كن مستعدًا لاتخاذ مبادرات جريئة.
إذا كنت تبحث عن عمل:تحتاج للمثابرة.. قد تبدو بداية السنة بطيئة، لكن لا تفقد الأمل. استغل فترة سير "المريخ" المباشر في برجك ابتداءً من 24 فبراير لتكثيف بحثك.

 هذا هو الوقت المناسب لإرسال السيرة الذاتية والتحضير للمقابلات. في أبريل أيضا تناغم "زحل" مع "أورانوس" يمنحك أساليب إبداعية في بحثك عن وظيفة. عموما.. لا تنعزل، وفكّر في التدريب لتحسين مهاراتك، إذ يحالفك الحظفي الدراسة والتعلم المستمر.

 

توقعات برج السرطان 2025 على الصعيد الاجتماعي والعائلي

في النصف الأول من عام 2025 قد تجد أنك تميل قليلا للانعزال، وستكون أكثر حبًا للمنزل وللاقتراب فقط ممن تثق بهم. في النصف الثاني من العام ستشهد تحولًا جذريًا في سلوكك.ستجد أنك تحتاج إلى التواصل مع الآخرين، وتبدو أكثر استعدادا لتكوين معارف وصداقات جديدة.

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