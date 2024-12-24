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ثقافة وفنون

أحمد شيبة ومحمود الليثي معا في حفل ليلة رأس السنة

أحمد شيبة ومحمود
أحمد شيبة ومحمود الليثي، فيتو

يحيي الثنائي الشعبي أحمد شيبة ومحمود الليثي، حفلا مشتركا ليلة رأس السنة 2025 في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل أحمد شيبة ومحمود الليثي ليلة رأس السنة 

ومن المفترض أن يقدم الثنائي الشعبي عددا كبيرا من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

 

ومن ناحية أخرى، كان المطرب الشعبي، أحمد شيبة ، قد تصدر تريند “اليوتيوب” بأغنيته الجديدة “طيرو يلا طيرو”، والتى وصلت نسبة مشاهدتها إلى ما يقرب من ربع مليون مشاهدة

وتقول كلمات الأغنية: ”في الوقت الحالي، محدش غالي، انت كدة مع حالي، احسن بكتير، هرميكو ورايا، خلاص بكفاية، اصل انتو معايا، حرقتو كتير، وبناقص منكو، في احسن منكو، وبيكو من غيركو، مسيري هعيش، مش واقفة عليكو، ولا مستنيكو، تروحو او تيجو، ميشغلنيش".

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حفل أحمد شيبة و محمود الليثي ليلة رأس السنة حفل أحمد شيبة و محمود الليثي أحمد شيبة و محمود الليثي
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