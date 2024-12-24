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ساخرون

ساخرون.. الشيخ خالد النجدي: الديك الرومي من طيور الجنة ولا يجب أكله في احتفالات الكريسماس!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن الشيخ خالد النجدى عاد من جديد للتواصل مع متابعيه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والرد على أسئلتهم.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد المتابعين توجه بسؤال للشيخ خالد قائلًا: أبنائى وأحفادى تعودوا على حضور وليمة الكريسماس فى منزلى وأكل الديك الرومى وغيره من الطيور.. فماذا أفعل وسعر الديك الرومى وصل لـ 2000 جنيه؟!

فرد عليه الشيخ خالد ساخرًا: قل لهم إن الديك الرومى من طيور الجنة ولا يجب أكله فى احتفالات الكريسماس!!

 

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