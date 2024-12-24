متخصص في الشأن الإفريقي: دعم القاهرة للصومال يهدف لاستقرار القرن الإفريقي

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير المتخصص بالشأن الأفريقى، إن ترفيع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال يثبت أن العلاقات المصرية الصومالية دخلت مرحلة مهمة ونوعية من تاريخ العلاقات الممتدة بين البلدين والتي تضرب بجذورها في العصر الحديث إلى حقبة الستينيات باعتبار مصر من أوائل الدول الداعمة لاستقلال الصومال، وذلك مع إعلان البلدين ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

الدلالات الاستراتيجية للعلاقات المصرية الصومالية

وواصل حديثه قائلا: يؤشر هذا التحول النوعي في العلاقات بين البلدين إلى جملة من الدلالات الاستراتيجية المهمة:

أولا: ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية ترجمة لحجم الزخم في العلاقات خلال العامين الاخيرين، خاصة على مستوى القمم الرئاسية التي بلغت ٦ قمم، علاوة على اللقاءات المتوالية لوزيري خارجية البلدين في الشهور الأخيرة.

ثانيا: تعدد أطر الشراكة الاستراتيجية لتشمل العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، خاصة بعد توقيع اتفاق عسكري بين البلدين في اغسطس الماضي.

ثالثا: اعطاء البعد الاقتصادي اهمية في مجمل العلاقات في ضوء السعي لزيادة التبادل التجاري، وافتتاح فروع لبنوك مصرية في الصومال، وخطوط طيران مباشرة، علاوة على التحضيرات لتنظيم منتدى الاستثمار المصري الصومالي.

دعم قدرات الدولة الصومالية لاعادة بناء مؤسساتها

وقال قرني إنه من المرجح أن يسهم التعاون الاستراتيجي بين البلدين في دعم قدرات الدولة الصومالية لإعادة بناء مؤسساتها، ودعم جهود حكومة الصومال في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة بعد إعلان القاهرة مشاركتها في البعثة الإفريقية الجديدة بالصومال، وتعويل حكومة الصومال على الخبرات العسكرية والأمنية المصرية في هذا الإطار في ضوء الخطاب السياسي المصري الذي يؤكد على الحفاظ على استقلال وسيادة الصومال، من المتوقع أن يمثل دعم القاهرة للصومال عامل محفز لتحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي، وكذلك دعم لجهود القوى الاقليمية والدولية لحفظ الأمن في منطقتي البحر الأحمر وباب المندب.

يذكر أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد معلم فقي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية أجرى مباحثات ثنائية بالقاهرة يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، لمتابعة مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الوزيران على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بحيثُ يتم عقد دورات مباحثات مُتعاقبة يتم تخصيصها لمحاور استراتيجية مُحددة تشمل المحور السياسي، والاقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري، والثقافي والتعليمي، وبناء القدرات.

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