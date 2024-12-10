مجلة "مصر المحروسة"، الموسيقى في مصر القديمة واستلهام التاريخ عند الروائيين الجدد

صدر اليوم الثلاثاء العدد الأسبوعي الجديد من المجلة الثقافية الإلكترونية "مصر المحروسة"، المعنية بالآداب والفنون والصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

موضوعات مجلة مصر المحروسة

في مقال رئيس التحرير تكتب د. هويدا صالح، "استلهام التاريخ عند الروائيين الجدد"، وتسلط خلاله الضوء على الأسباب التي تدفع الروائيين للاتجاه نحو الكتابات التاريخية، موضحة أن التاريخ يثير فضول الكاتب من خلال رصد التجارب الإنسانية كالمشاعر التي حفزت الثورات، والقرارات التي غيّرت مصير الأمم، وغيرها من الموضوعات التي تحمل طابعًا خالدًا، وتثير اهتمام البشر على مر العصور.

وتشير "صالح" خلال المقال، أن الرواية المؤثرة لا يشترط أن تستند على أحداث تاريخية كبرى، فقدرة الكاتب على البحث الدقيق عن الحقائق لسرد تفاصيل الحياة اليومية، هو مفتاح الرواية الناجحة.

وفي باب "دراسات نقدية" يستعرض إبراهيم المليكي تفاصيل كتاب "التشكيل الأسلوبي في شعر محمود فضيل التل" للباحثة الأردنية أماني حماد، والذي تناقش فيه مفهوم الأسلوب والتشكيل، والصورة الشعرية لدى التل، مع إظهار الدلالات البلاغية، من خلال دراسة نماذج مختارة من النصوص الشعرية الدالة على ذلك.

ويقدم عاطف عبد المجيد، في باب "ملفات وقضايا" عرضا لكتاب "ببليوجرافيا أمل دنقل"، الذي أعدته عبلة الرويني، ويضم مقالات، ومواد بحثية ودراسات شاملة عن الشاعر الراحل، مع تصنيفها زمنيا وفقًا لتاريخ النشر بالصحف والمجلات المصرية والعربية.

ويعد ذلك هو التحديث الرابع لتلك الببليوجرافيا التي استغرق العمل فيها أكثر من عشرين عامًا.

أما الكاتبة أمل زيادة فتواصل في باب "خواطر وآراء" مقالاتها "رحلة إلى كوكب تاني"، من خلال طرح قضايا اجتماعية يومية تناقش فيها القارئ الذي تطلب منه في بداية المقال أن يرافقها في تلك الرحلة هربا من الواقع، مع محاولة وضع حلول للقضايا المطروحة.

ونقرأ في باب "آثار" مقالا للدكتور حسين عبد البصير بعنوان "الموسيقى في مصر القديمة"، يوضح خلاله كيف كانت الموسيقى أكثر من مجرد فن في حياة القدماء المصريين، بل وسيلة للتعبير عن الحياة بأكملها، ومصدرا للإلهام حتى يومنا هذا، خاصة بعد أن ترك لنا القدماء المصريون إرثًا موسيقيًا يُلاحظ من خلال النقوش والكتابات الموجودة على جدران المعابد والبرديات، الأمر الذي يعكس الارتباط العميق بين الإنسان والطبيعة والروح.

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