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اجتماع موسع لقيادات مديرية الصحة بالإسكندرية لمناقشة الارتقاء بالخدمات الطبية

اجتماع موسع لقيادات
اجتماع موسع لقيادات مديرية الصحة بالإسكندرية

 عقدت الدكتورة غادة ندا وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بحضور وكلاء المديرية؛ الدكتورة حنان أنور والدكتور الحسيني أحمد، والدكتورة هناء عبدالرحيم مدير عام الرعاية الاساسية والشئون الوقائية ومديري عموم المناطق الطبية وإدارة برج العرب الطبية ومديري الرعاية الأساسية وتنمية وتنظيم الأسرة ومنسق مبادرة الألف الذهبية.

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يأتي ذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع معايير الجودة واهتمامًا بتحسين الأداء في المنشآت الصحية، ومتابعة لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

اجتماع موسع للدكتورة غادة ندا لمناقشة الارتقاء بالمنظومة الصحية بالإسكندرية 

 حيث ناقشت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية،  الوضع الحالي لمنشآت الرعاية الأولية وبالأخص وحدات التطوير للمرحلة الأولى، وأيضًا الوحدات الجاري تجهيزها للمرحلة القادمة، وتم التوجيه بتكثيف المرور الدوري على منشآت الرعاية الأولية لمتابعة سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة وكذلك متابعة الانضباط الإداري، كما تم مناقشة العمل ببطاقة الأداء المتوازن BSC في تقييم وحدات الرعاية الأولية.

كما وجهت الدكتورة غادة ندا على استكمال تفعيل غرف المشورة الخاصة بمبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية بجميع وحدات الرعاية الأولية، والتى تقدم خدمات المشورة والإرشاد للمقبلين على الزواج وإرشاد الأمهات إلى أهمية الرضاعة الطبيعية والتشجيع على الولادة الطبيعية وإرشادات رعاية الطفل فى أول شهر من بعد الولادة، بالإضافة إلى توجيه الأمهات إلى طرق التربية الإيجابية والتغذية السليمة للأطفال، وذلك تماشيًا مع حق كل مواطن فى تلقى الرعاية الصحية الكاملة ولتحقيق الهدف الرئيسي للمبادرة وهو تكوين أسرة قوية ومتوعية.

كما أكدت على تحديث خط سير المترددين داخل الوحدات لتحقيق أعلى استفادة من جميع الخدمات المقدمة وايضًا أكدت على تحري الدقة في تسجيل بيانات المنتفعين وكذلك الخدمات المقدمة لهم ومتابعة تلقيهم الخدمات وتكثيف الإعلان عن الخدمات المقدمة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطن.

ووجهت وكيلة الوزارة بإعادة توزيع القوى البشرية على الأماكن الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين في التخصصات الطبية الأساسية بجميع وحدات الرعاية الأولية بمختلف أنحاء المحافظة.

وتم التأكيد في نهاية الاجتماع على ضرورة التزام كافة وحدات الرعاية الأولية بمعايير جودة تقديم الخدمات الطبية والحرص على رضاء الجمهور. 

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وزارة الصحة الدكتورة غادة ندا الدكتورة حنان أنور الدكتورة هناء عبدالرحيم ادارة برج العرب الطبية

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