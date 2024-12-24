منطقة الإسكندرية الأزهرية تتابع ختام اختبارات الدفعة الرابعة بمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم

قام الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برفقة الدكتور أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بجولة تفقدية لمتابعة فعاليات ختام اختبارات الدفعة الرابعة بمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم؛ اللجنة المنفذة للاختبارات من منطقة الإسكندرية الأزهرية، واللجنة المشرفة على الاختبارات من الجامع الأزهر الشريف.

وأوضح الشيخ محمود ماهر مدير إدارة الرواق، أن اختبارات الدفعة الرابعة بمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم تستمر لمدة يومين، حيث تم توجيه أعضاء الإدارة بمتابعة سير العمل وتنظيم الاختبارات، مع الحرص على تذليل أي صعوبات قد تواجه المعلمين أثناء الاختبارات.

كما أفادت المهندسة وفاء جويد، مدير الكمبيوتر التعليمي، بأنه تم تجهيز ست لجان بأجهزة حديثة مزودة ببرامج التسجيل، بالإضافة إلى كاميرات وميكروفونات لضمان توثيق المسابقة بشكل كامل، بما يحقق الحيادية والموضوعية في التقييم.

كما عقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا مع لجنة مميكنة الحضور والانصراف بمقر مكتبه بديوان المنطقة، بحضور الأستاذ أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

تناول الاجتماع مناقشة نتائج التطبيق التجريبي لمنظومة ميكنة الحضور والانصراف، مع التأكيد على أدوار أعضاء اللجنة لإنجاح تطبيق المنظومة، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تحقيق انتظام العمل ومواكبته لتوجُّه الدولة المصرية نحو الرقمنة.

حضر اللقاء مديري إدارات: الشؤون الإدارية، والمعلومات، والموارد البشرية، والحسابات، والأمن، بالإضافة إلى مسؤولي الحضور والانصراف، وخلال الاجتماع، تم التأكيد على توفير جميع الاحتياجات اللازمة لتشغيل المنظومة بالتنسيق بين الإدارات المعنية.

كما تم تسليم ماكينات البصمة لمسؤولي الحضور والانصراف كعُهدة شخصية عقب تركيبها، مع التوجيه بتأمينها وفق المواصفات المطلوبة لضمان كفاءة عمل المنظومة.

وأكد الدكتور أبو خزيمة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العمل وانتظامه داخل ديوان عام المنطقة، بما يحقق أهداف الأزهر الشريف في تطوير آليات العمل الإداري.

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