وزير الإسكان يستعرض الاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لاستعراض آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، وإصدار توجيهات لوزارة الإسكان بالعمل على توفير عدد من المحفزات والمميزات للمصريين بالخارج ضمن مبادرة "بيتك في مصر"، مشيرا الى أن المبادرة تستهدف تنفيذ 5000 وحدة وفيلا سكنية، في مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينتي، وعدد من المدن الأخرى.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم خلال شهر يناير المقبل إطلاق موقع الكتروني لطرح وحجز وحدات المبادرة، مؤكدا أنه سيتم العمل على تلبية مختلف احتياجات وطلبات المصريين بالخارج، من توفير وحدات سكنية تناسب شرائح الدخل المختلفة للجاليات المصرية بالخارج، مستعرضا الاقتراحات الخاصة بالمحفزات والمميزات التي سيتم توفيرها ضمن المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمصريين بالخارج.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بإعداد تصور نهائي لكل الخطوات التنفيذية لمبادرة "بيتك في مصر" ومراجعة الإجراءات الخاصة بالمبادرة، على أن يتضمن التصور المميزات والمحفزات التي سيتم توفيرها فضلا عن تحديد المواقع المناسبة للوحدات بالمشروعات لطرحها ضمن المبادرة.

إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.

وأوضح شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.

وفي حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بوزارة الإسكان إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة.

وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).

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