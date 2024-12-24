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ثقافة وفنون

صالون علياء شكري الثقافي يسلط الضوء على إسهامات عصمت يحيى

صالون علياء شكري
صالون علياء شكري الثقافي، فيتو

 ينظم المعهد العالى للفنون الشعبية برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون، وإشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية، صالون الدكتورة علياء شكرى الثقافى.

وتحل شخصية الصالون هذا الشهر هو الراحل الدكتور عصمت يحيى، حيث يقام الصالون غدا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، فى تمام الساعة الثانية ظهرا بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

 ويحاضر فى الصالون كل من الدكتور سمر سعيد، الدكتور هند عصمت يحيى، الدكتور محمود صبرى والدكتور فادى النبراوى.

 

صالون علياء شكري 

 ويعد صالون الدكتورة علياء شكرى هو أول صالون ثقافى مصرى عربى للتراث الشعبى والذى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التراث الشعبي كجزء من هويتنا الثقافية، وذلك تحت شعار  " الحفاظ على التراث  الشعبى مسؤليتنا جميعا " كما أنه يعمل على مناقشة القضايا المعاصرة التى تؤثر على استدامته.

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صالون علياء شكري المعهد العالى للفنون الشعبية أكاديمية الفنون الدكتور عصمت يحيى
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