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ثقافة وفنون

جبارة تفتتح معرض الأرض بمعهد النقد الفني (صور)

افتتاح معرض الأرض،
افتتاح معرض الأرض، فيتو

افتتحت الدكتورة غادة جبارة رئيسا أكاديمية الفنون تحت إشراف الدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالى للنقد الفنى معرض للفنان التشكيلى بدوى مبروك بعنوان “الارض”. 

معرض الأرض 

وتدور اعمال المعرض حول “الارض” بمكوناتها، عناصرها، والمفردات والمواقف والاحداث التى تدور عليها وذلك من خلال اعمال فنيه ترصد وتصور حياة الناس على الارض وما يمرون به من مواقف واحداث سواء كانت احداث واقعيه او اسطورية من نبع الخيال.

 حضر فعاليات الافتتاح الدكتور محمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية. 

الفنان بدوي مبروك 

يذكر ان الفنان بدوى مبروك حصل على درجة الدكتوراه فى الفنون الجميلة بجامعة حلوان وله العديد من المعارض السابقة كما انه حصل على العديد من الجوائز منها الجائزة الاولى فى مجال الجرافيك بالمسابقة العامة للفنون التشكيلية والجائزة التشجيعية فى بينالى بورسعيد.

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معرض الأرض الفنان بدوي مبروك المعهد العالي للنقد الفني أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة
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