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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2024). 

رياح وأتربة وصقيع، الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم 24-12-2024

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة على  القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة وذلك اليوم الثلاثاء 24-12-2024.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصفرى 13° 19 العظمى الوجه البحري مزف شرنرتردفدوادر 12° 18 السواحل الشمالية الغربية 11° 19 السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 11° 20 جنوب سيئاء وسلاسل جبال البحر الأحمر 14 23 شمال الصعيد 06 حالة الطقس 20° جنوب الصعيد توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09° 22° WWW.IDSC.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 0000000.‎"‎

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