الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية
ads

بدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 محافظة القاهرة.

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لطلاب الشهادة الإعدادية.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) في محافظة القاهرة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة 

وتجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق ٢ يناير ٢٠٢٥ إلى يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

وأشارت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٢ حتى يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٩.

بينما يؤدى طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٥.

الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت الموافق  ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل الاعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية الصف الثالث الإبتدائي الشهادة الاعدادية الترم الاول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 امتحانات الشهاده الاعداديه امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون بـ 42 جنيهًا وانخفاض الباذنجان والخيار

أخبار مصر: بشرى سارة عن الذهب، تحذير من الأرصاد، ماذا فعل أنصار نصرالله مع راغب علامة، قصة مفاوضات ناد ليبي مع كهربا

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

صقيع فى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 -12- 2024 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر

عمر الجيزاوي، تسببت أغنية شهيرة لشادية في إصابته بالشلل و"هرشه" على المسرح يفجر أزمة فنية

منوعات

المزيد

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مفاجآت سارة في انتظار مواليد هذه الأبراج

بعد استفزازه، رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب" (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24-12-2024، ضغط عصبي وفرص جيدة مع الشريك لمواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 103 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

المزيد

انفوجراف

5 ملفات حاسمة على طاولة مجلس الجبلاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية