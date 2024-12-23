الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرود ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد

حالة الطقس، كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الأيام المقبلة.

نشاط ملحوظ للرياح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن نشاط الرياح سيؤدي الي انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

أجواء شديدة البرودة

وأكد: عن سيطرة اجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل على طقس البلاد، لافتًا إلي وجود اضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط بسببب الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10

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