الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صقيع فى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 -12- 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 - 12 - 2024

الأرصاد تحذر من تغير في الطقس وتنصح بارتداء الملابس الشتوية

 

طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  19

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01  ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05  ودرجة الحرارة العظمى 19

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 20

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الثلاثاء حالة الطقس اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 - 12 - 2024

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 -12- 2024

تحذير من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تغير في الطقس وتنصح بارتداء الملابس الشتوية

يصل ارتفاع الأمواج لـ 3.5 متر، تحذير من الملاحة بهذه الشواطئ

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

تحذير من الملاحة بهذه الشواطئ، سرعة الرياح تصل لـ 50 كم فى الساعة
ads

الأكثر قراءة

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون بـ 42 جنيهًا وانخفاض الباذنجان والخيار

أخبار مصر: بشرى سارة عن الذهب، تحذير من الأرصاد، ماذا فعل أنصار نصرالله مع راغب علامة، قصة مفاوضات ناد ليبي مع كهربا

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

صقيع فى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 -12- 2024 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر

عمر الجيزاوي، تسببت أغنية شهيرة لشادية في إصابته بالشلل و"هرشه" على المسرح يفجر أزمة فنية

منوعات

المزيد

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مفاجآت سارة في انتظار مواليد هذه الأبراج

بعد استفزازه، رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب" (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24-12-2024، ضغط عصبي وفرص جيدة مع الشريك لمواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 103 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

المزيد

انفوجراف

5 ملفات حاسمة على طاولة مجلس الجبلاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية