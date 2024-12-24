محمد عبد الجليل: صعبان عليا لعيبة الأهلي ورمضان بعيد عن المجال وما يعرفش الجمهور

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في الدوري المصري، الخميس المقبل، صعبة على المارد الأحمر.

جمهور الأهلي لم يخطئ

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" صعبان عليا لاعبي الأهلي، لأنها لم تتعرض للهجوم من الجماهير في السنوات الأخيرة مثل الأمس".

وتابع: "جمهور الأهلي لم يخطئ، وكانت الأزمة تنتهي في ثواني، حال ذهاب اللاعبين للجمهور عقب المباراة، ومحمد رمضان بعيد عن المجال الرياضي منذ فترة، والجمهور حاليًّا مختلف عن السابق".

وأردف:" مباراة المصري البورسعيدي صعبة للأهلي، خاصة وأن علي ماهر يجيد اللعب أمام الفرق الكبيرة، والجماهير لن تقبل بأقل من أداء الفريق في الشوط الثاني أمام شباب بلوزداد".

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