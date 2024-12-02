الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبرزهم كلينتون وبايدن، حالات العفو الرئاسي المثيرة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة

فورد ونيكسون، فيتو
فورد ونيكسون، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار عفوًا عن نجله هانتر بايدن، في تراجع عن تعهده بعدم التدخل في الإجراءات القانونية ضد نجله الأصغر الذي أقر بالذنب في قضية تهرب ضريبي وأدين بتهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية.

وهذه الواقعة ليست المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس أمريكي بإصدار عفو عن أحد أفراد عائلته، وفيما يلي أبرز قرارات العفو التي أصدرها رؤساء أمريكيون بحق أشخاص من بينهم أقرباء لهم وحلفاء سياسيون.

بايدن يعفو عن نجله هانتر

وقال بايدن: "تم التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب وتم التفاوض عليها بعناية، وافقت عليها وزارة العدل، في قاعة المحكمة - حيث أخذ العديد من خصومي السياسيين في الكونجرس الفضل في الضغط السياسي على العملية، ولو تم التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، لكان ذلك بمثابة حل عادل ومعقول لقضايا هانتر".

وأضاف: "لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر في وقائع قضايا هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر كان مستهدفا لمجرد أنه ابني - وهذا خطأ.. لقد كانت هناك محاولة لكسر هانتر - الذي ظل رصينا لمدة خمس سنوات ونصف السنة، حتى في مواجهة الهجمات المتواصلة والملاحقات القضائية الانتقائية، وفي محاولة كسر هانتر، حاولوا كسري وليس هناك ما يجعلنا نعتقد أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد".

جورج واشنطن

في 1794 وقع جورج واشنطن ما يعرف باسم «تمرد الويسكي» بين مجموعة من المزارعين وعمال تصنيع الخمور في بنسلفانيا وكنتاكي، والذين نظموا احتجاجات عنيفة بسب فرض الحكومة ضريبة على الويسكي للمساعدة في سداد الديون الخارجية للأمة، حيث تحمَّل صناع التقطير والمزارعين العبء الأكبر من الضريبة وشعروا أنها غير عادلة.

واعتقلت القوات أكثر من 150 شخصًا من المحتجين بتهمة الخيانة. لكن الرئيس جورج واشنطن أصدر أمرًا بالعفو عنهم - في إظهار للوحدة الوطنية وبغرض وقف العنف.

فورد ونيكسون

في سبتمبر 1974 أصدر الرئيس جيرالد فورد عفوًا بحق ريتشارد نيكسون، الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة، بعد فضيحة ووترجيت التي تعد أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا، حينما قرر نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبني ووترجيت.

وبعد ضجة إعلامية هائلة وأزمة سياسية طاحنة توجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس نيكسون واستقال على أثرها من منصبه في أغسطس 1974، وتمت محاكمته بسبب الفضيحة. وفي سبتمبر 1974 أصدر الرئيس فورد عفوًا بحقه.

جيمي كارتر

عام 1977، أصدر الرئيس جيمي كارتر عفوًا عن مئات الآلاف من «المتهربين من الخدمة العسكرية» الذين تهربوا من الخدمة في الجيش التي جعلتها الحكومة إلزامية خلال حرب فيتنام.

بيل كلينتون

أصدر بيل كلينتون عفوًا عن أخيه غير الشقيق، روجر، في عام 2001، رغم أن هذا العفو جاء بعد فترة طويلة من قضائه عقوبة السجن بتهمة تعاطي الكوكايين.

كما أصدر كلينتون عفوًا عن شريكته التجارية السابقة سوزان ماكدوجال، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عامين لدورها في صفقة مشروع «وايت ووتر» العقاري المضطرب.

 

دونالد ترامب

من جهته، أصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب عفوًا عن تشارلز كوشنر، والد صهره جاريد كوشنر، الذي كان متهمًا بالتهرب الضريبي، إلا أن ذلك جاء بعد أن قضى كوشنر فترة عقوبته بالفعل.

كما أصدر ترمب عفوًا عن العديد من حلفائه المدانين في تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في روسيا.

وتعهّد الرئيس المنتخب أيضًا بالعفو عن أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في هجومٍ دامٍ وقع في السادس من يناير 2021 في مسعى لمنع الكونجرس من المصادقة على هزيمته أمام بايدن في انتخابات 2020، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايدن هانتر بايدن الرئيس الأمريكى جورج واشنطن نيكسون فورد جيمي كارتر كلينتون فضيحة ووترجيت الكابيتول

مواد متعلقة

موقع أمريكي يكشف مخطط بايدن للعفو عن نجله

نائبة جمهورية تهاجم بايدن بعد العفو عن نجله هانتر

ترامب بعد عفو بايدن عن هانتر: إساءة وإجهاض للعدالة

جو بايدن يتخلى عن تعهده ويصدر عفوا عن ابنه هانتر

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

زرع كلية خنزير معدل وراثيا في جسم قرد مكاك في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

آثار الحكيم تسجل شهادتها في واقعة اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية