بعد سوريا، ثروت الخرباوي: الإخوان يتحركون الآن في الخفاء ضد مصر (فيديو)

جماعة الإخوان، قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن قدرة جماعة الإخوان على إخفاء أنفسهم أصبحت فائقة للغاية.

خطر الإخوان على مصر

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": خطر الإخوان لا يزال محدقا بالبلاد، ويجب الحذر منه وبشدة، ولا يزال ينظر إلينا بعيون الذئب لينقض على فريسته بعد ذلك، كما فعل مجموعة منتخبي الإرهاب الذي ذهب إلي مدينة حلب السورية.



قيادة الإخوان للعملية الإرهابية في سوريا

ولفت إلى أن الجماعات المسلحة التي من بينها جماعة الإخوان شنوا عمليات إرهابية على حلب السورية الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى أن الإخواني صفوت حجازي أعلن عن تجهيز مجموعات إخوانية شبابية للقتال في سوريا ضد الجيش السوري عام 2013.

تحالف إخواني داعشي لتدمير سوريا ومخطط ضد مصر

وأكد: القاعدة وداعش تحالفوا مع الإخوان في سوريا لتدميرها، والإخوان يتحركون الاآن في الخفاء بمصر، ويجب الحذر من هذا الخطر الحقيقي وشعارهم الآن حطموا مصر بالمصريين.

قوة الجيش المصري

وتابع: "أنا مطمئن بوجود جيش مصري قوي، بس أنا عايز وعي المصريين يرتفع، ويشعروا أن هناك خطرا حتى لو لم يروا الخطر ماثلا أمامهم، الأخطار تدبر في الخفاء من قبل الإخوان، مشددًا على أن ما حدث في سوريا لن يحدث في مصر بفضل الجيش المصري.

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