عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النور 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى الرحمن/الضحى 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتي الكهف/ مريم 15 ق
43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عيد حسن سيد وما تيسر من سورة الحجر 15ق
03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سور الكهف والشمس والليل 44ق
00: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة يوسف 30ق
13:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود الخشت وما تيسر من سورة الرعد 15 ق
13:32 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادي وما تيسر من سورة البقرة 15 ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ محمود عباس 5ق الساعة 14:48
مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة غافر 29ق
16:30( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورة الأعراف 15ق
17:06( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة الإسراء 30ق
18:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة التوبة 15ق
18:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة النحل 30ق
19:44( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى النمل- الزمر 30ق
20:56( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الشورى 15ق
21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الرعد 44ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة يوسف 42ق
01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد البوشى وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق
02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة العنكبوت 15ق
03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة البقرة/ قصار السور 43 ق
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