الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النور  10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتى الرحمن/الضحى  30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  شعبان الصياد وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتي الكهف/ مريم   15 ق

43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عيد حسن سيد وما تيسر من سورة الحجر  15ق
 


03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصري وما تيسر من سور الكهف والشمس والليل  44ق

00: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود إسماعيل الشريف  وما تيسر من سورة يوسف   30ق

13:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود الخشت وما تيسر من سورة الرعد   15 ق

13:32 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد حسن النادي  وما تيسر من سورة البقرة  15 ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ محمود عباس  5ق الساعة 14:48
مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوي  من سورة  غافر 29ق

16:30( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ حلمى الجمل  وما تيسر من سورة الأعراف 15ق

17:06( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة الإسراء  30ق

18:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سورة التوبة    15ق

18:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة النحل   30ق

19:44( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورتى النمل- الزمر 30ق

20:56( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الشورى 15ق

21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الرعد 44ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة يوسف 42ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد البوشى وما تيسر من سورة الأنبياء  15ق

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة العنكبوت 15ق


03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز على فرج  وما تيسر من سورة البقرة/ قصار السور 43 ق

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