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محافظات

إزالة 23 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في حملة مكبرة بقنا

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 قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة التابعة لمحافظة قنا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ  ٢٣ حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٤٩٥٤ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

التعدي على أراضي أملاك الدولة بقنا

وأوضح نائب المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

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