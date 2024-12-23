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قبل التشغيل الأولي، فريق علاجي يتفقد مستشفى أبو تشت الجديد

قنا، فيتو
قنا، فيتو

وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا فريق الطبي العلاجي بالمديرية بتفقد مستشفي أبوتشت الجديدة قُبيل التشغيل المبدئي لها بهدف الوقوف على الأقسام والغُرف المقرر تشغيلها وعلى البنية التحتية للمستشفى والاستلام الإداري للمستشفى.

ضم الفريق الدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي وفريق الطب العلاجي بالمديرية وفي حضور الدكتور علي نور الدين مدير إدارة أبوتشت الصحية والدكتور عطا الله عطية مدير المستشفى.

وأشار وكيل الوزارة أن فريق العلاجي  أجرى مراجعة لكافة غُرف المستشفى بالمبني ومراجعة تقسيم الأدوار داخل المستشفي.

وأضاف وكيل الوزارة أن المستشفى في ثوبها الجديد تم إنشاؤها وفقًا لأحدث الأنظمة التشغيلية للمستشفيات لتضم عدد كبير من التخصصات الطبية والعلاجية وتنفيذ العمليات الجراحية والعناية المركزة والحضانات والمعمل والأشعة، وحدة غسيل كلوي، غُرف عزل، المشرحة، عيادات، مسجد وذلك طبقًا لأحدث أنظمة التشغيل الطبية التي أقرتها الوزارة.

خدمات علاجية متكاملة وشاملة

وتهدف إلى تقديم خدمات علاجية المتكاملة وشاملة تضمن رعاية صحية مميزة للمترددين من المرضي من أبناء مركز أبوتشت والمراكز المجاورة.

وذكر وكيل الوزارة أن المستشفى المقام علي ٦ طوابق  على مساحة أكثر من ١١ ألف متر مربع تقع فيه المباني على مساحة تقارب ٤ آلاف متر مربع سوف تشمل أحدث أنظمة الأمان والحماية المدنية وأنظمة الإطفاء وشبكة الغازات والأكسجين.

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