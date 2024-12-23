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أخبار مصر

المفتي عن تكفير بعض الأشخاص للعلماء: لا نكفر أحدا من أهل القبلة (فيديو)

مفتي الجمهورية نظير
مفتي الجمهورية نظير عياد، فيتو
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قال الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، إن الدين الإسلامي وضع نظاما متكاملا يحدد أطر العلاقة بين العبد أولا وبين العبد وربه وبين العبد ونفسه وسائر المخلوقات.

احترام الكرامة الإسلامية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"الجماعات تدعي لنفسها ما ليس بصحيح، وتقول إن الإسلام له أبجديات معينة، وهنا تؤكد على ضرورة احترام الكرامة الإسلامية وعدم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض لأنها مقاصد عامة".

حد الحرابة 

وتابع مفتي الجمهورية: الإسلام عندما يطلب من الإنسان أن يفعل شيئا يكون مستندا على ضوابط محددة، وقضية القتل خطيرة خاصة أن الله عز وجيل توعد مرتكب جريمة القتل بحد الحرابة، موضحًا أن حد الحرابة هو جزاء من يقتل النفس بغير حق.

دعاوى القتل والتخريب

وأشار إلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن زوال الدنيا بما ومن فيها أهون عند الله من قتل نفس بغير حق، والإسلام لا يدعو للقتل أو التخريب أو الهدم وإنما يدعو للحفاظ على النفس البشرية.

ولفت إلي أن التيارات التي تعمل على وأد النفس الإنسانية تعطي لنفسها حقا من حقوق الله وهذا يتحقق فيه قول الله “يفترون على الله الكذب”.

وأكمل: عندما نتحدث عن الله بما لا نعلم أو بغير مراد الله فهي قضية خطيرة جدا لأنه تجاوز للحدود البشرية.

حروب الجيل الرابع والخامس

ولفت إلي أنه رغم شدة الأزمات فإن المؤسسة الدينية لا تزال تحظى بمزيد من الاحترام، وهي صوت عدل دون إفراط أو تفريط، مشيرًا إلي أن حروب الجيلين الرابع والخامس لا يمكن تجاهلها وأصبحت واقعا مفروضا ، لذلك يجب التعامل معها بنفس اآلياتها وأدواتها بمنتهي القوة.

وأكد: نحن أمام حروب لا تقف عند مجرد تغيير الدين أو طمس الهوية أو وأد الشخصية، وإنما تتجاوز إلي زرع مفاهيم جديدة كالحرية والمثلية والإلحاد، ولابد ان يكون السلاح مناسبا للمواجهة مع المفاهيم المغلوطة ودار الإفتاء تعمل على ذلك.

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وأشار إلي أن دار الإفتاء ترد بشكل مباشر على الافتراءات بردود علمية من خلال منصات إلكترونية متعددة، وهي منصة هداية وتعليمية للعالم أو الفقيه أو المتدرب الذي يجمع بين الوسائل الحديثة وبين الرؤية الشرعية.

وأكد: نحن في دار الافتاء لن نكفر أحدا من أهل القبلة طالما أنه يشهد بالله وأن محمدا رسول الله، ومن يكفرنا نتتبعه ونتتبع أقواله ونعمل على تفنيد شبهاته الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان.

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مفتى الجمهورية الرسول صلي الله عليه وسلم الدين الإسلامي المثلية حروب الجيل الرابع نظير محمد عياد

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