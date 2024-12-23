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مفتي الديار المصرية في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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تنظم جامعة عين شمس، غدا الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة حوارية مع فضيلة  الدكتور  نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية تحت عنوان " التطرف وأثره على المجتمع".

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية مما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

“مفتي الديار المصرية” في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس

تأتي الندوة من تنظيم قطاع التعليم والطلاب -اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة. 

وفي سياق آخر أعلنت جامعة عين شمس الطالب حسام كارم محمود سليمان، من الفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، كأفضل لاعب من الجامعات المصرية للمشاركة في الموسم السابع من برنامج "عباقرة الجامعات".

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة. 

طالب كلية الهندسة حسام كارم الأول على مستوى الجامعات المصرية

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة وجامعة عين شمس لتعزيز الأنشطة الجامعية ودعم المواهب الشابة، حيث يُعتبر برنامج "عباقرة الجامعات" الذي يقدمه الروائي والإعلامي عصام يوسف منصة مميزة لإظهار قدرات الطلاب وإبداعاتهم.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالانجاز الذي حققه الطالب حسام كارم، من الفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مشيرا لأن هذا الإنجاز  يعكس المستوى الأكاديمي العالي لطلاب الجامعة والعمل الدؤوب الذي يقومون به كما يعكس الدعم والتوجيه المستمرين من أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن هذا الفوز يأتي تتويجًا للتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة عين شمس، ويجسد التزامنا الكامل بتطوير قدرات طلاب جامعة عين شمس ودعمنا الكامل لتحقيق  أفضل النتائج الأكاديمية والشخصية وتعزيز الابتكار والإبداع من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة.

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أسرة طلاب من اجل مصر بداية جديدة لبناء الإنسان هندسة جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس قطاع التعليم والطلاب

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