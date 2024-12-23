تشكيل إنتر ميلان لمواجهة كومو في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن تشكيل النيراتزوري لمواجهة نظيره كومو في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وتنطلق مباراة إنتر ميلان ضد كومو مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب جيوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري، مباراة إنتر ميلان ضد كومو.

تشكيل إنتر ميلان ضد كومو

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بيسيك- باستوني- كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دينزل دومفريس- نيكولو باريلا- هاكان تشالهان أوجلو- مخيتريان- دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: جي مارتينيز، كاليجاري، دي فريج، زيلينسكي، أرناوتوفيتش، كوريا، فراتيسي، بوكانان، أصلاني، بالاسيوس، إيدو، موتا، تاريمي.

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