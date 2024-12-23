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رياضة

محمد رمضان يجتمع مع الشناوي بسبب أزمة الجمهور

محمد رمضان
محمد رمضان

عقد محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الاهلي جلسة مع محمد الشناوي قائد الفريق  من أجل مناقشة أزمة اللاعبين مع جماهير الأحمر أمس عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائر.

 استعرض الثنائى تفاصيل الأزمة بالكامل وتطرقا إلى بعض الأمور الخاصة بموقف اللاعبين من الأزمة قبل الاتفاق على إنهاء الأمر فى المباراة المقبلة.

قال مصدر داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي: إن اللاعبين تعاهدوا على التوجه إلى مدرجات ملعب برج العرب بالاسكندرية خلال مواجهة المصري من أجل الاعتذار لجماهير النادي بعد واقعة مباراة شباب بلوزداد أمس التي أعقبها رفض اللاعبين ومحمد رمضان المدير الرياضى التوجه إلى المدرجات لتحية الجماهير بعد السباب الذي تعرض له بعض اللاعبين أثناء المباراة.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الاهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الاهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يواصل طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة في العضلة الأمامية حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري حيث وضع الجهاز الفني مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي من الإصابة.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران اليوم من اجل دراسة فريق المصري استعدادا لمواجهة الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري.

كما يبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبو  الأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد أمس مرانًا استشفائيًّا على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويًّا على ملاعب النادي بمدينة نصر.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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