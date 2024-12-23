الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد رد مقدمات حجز برامج الحج السياحي لغير الفائزين بالقرعة

الحج
الحج
ads

 تعلن وزارة السياحة والآثار مساء اليوم الإثنين نتيجة قرعة  الحج السياحي، وذلك لاختيار 36 ألف فائز من إجمالي ما يقرب من 50 ألف مواطن تقدموا لحجز برامج الحج السياحي للموسم القادم.

قرعة الحج
قرعة الحج

موعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 

 وطالبت غرفة شركات السياحة المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي بسرعة سداد باقي قيم برامج الحج المتعاقدين عليها فور إعلان نتيجة القرعة، وذلك في غضون 15 يومًا من تاريخ الإعلان. 

قرعة الحج 2025
قرعة الحج 2025

استرداد مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي

وأوضحت الغرفة، أن المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج السياحي يمكنهم استرداد مبالغ جدية حجز البرامج والبالغة 30 ألف جنيه للبرامج الحج السياحي للمستويين البري والاقتصادي و80 ألف جنيه لبرامج الحج 5 نجوم، وذلك خلال  بعد 30 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي.

نتيجة قرعة الحج السياحي 
نتيجة قرعة الحج السياحي 

أسعار برامج الحج السياحي

وأعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي وأسعار برامج الحج للموسم الحالي، وجاءت كالتالي:

  • خمس نجوم «أ» وحتى 250 مترا من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.
  • خمس نجوم «ب» من 250 مترا وحتى 1250 مترا من ساحة الحرم المكي بسعر 520 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران «أ» موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1250 مترا بسعر 295 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 275 ألف جنيه.
الحج
الحج
  • اقتصادي طيران «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 250 ألف جنيه.
  • بري «أ» موسم كامل فنادق مكة وحتى 1250 مترا 260 ألف جنيه.
  • بري «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 245 ألف جنيه.
  • بري «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 225 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 نتيجة قرعة الحج 2025 قرعة الحج 2025 نتيجة قرعة الحج الحج الحج 2025 بوابة الحج المصرية موعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي موعد نتيجة قرعة الحج

مواد متعلقة

السياحة والآثار تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي، اليوم

ضبط 5 شركات غير مرخصة للنصب على راغبي الحج والعمرة
ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي

زغلول صيام يكتب: أيوه الجمهور على حق يا شناوي أنت وكهربا وإمام!

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

مدبولي يوجه بسرعة عرض حوافز ومزايا المنشآت السياحية على مجلس الوزراء

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

البحوث الفلكية: 31 يناير غرة شهر شعبان

منوعات

المزيد

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية