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ثقافة وفنون

صبحي خليل يستغيث على الهواء من أمام منزله بالعجوزة: قطعوا المياه والكهرباء (فيديو)

الفنان صبحي خليل،
الفنان صبحي خليل، فيتو

استغاث الفنان صبحي خليل، على الهواء، من أمام منزله بالعجوزة، بعد قطع الكهرباء والغاز والمياه عنه وعن باقى شقق العقار الذي يسكن به؛ بسبب نزاع قضائي مع مالك العقار وصدور أحكام قضائية بإخلائهم.

 

تحرك ضد شقق عقار الفنان صبحي خليل

وقال صبحي خليل خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "مالك الأرض قطع كافة المرافق من مياه وكهرباء عن العقار، وأصبحت أنا وباقي الأسر المتضررة في الشارع".

ولفت إلى أنه لا يستطيع الطهي داخل الشقق، وأنه قام بشراء وجبات جاهزة من أجل توفيرها للأسر خاصة كبار السن والمرضى".

أزمة عقار صبحي خليل


وأشار صبحي خليل: "نحن لا ناقة لنا ولا جمل في الأزمة الحالية، أزمتنا تاريخية منذ 50 عاما قبل أن أتملك شقتي نشأت ما بين صاحب الأرض والمقاول، ملاك الشقق ليس لهم علاقة بالموضوع، لغاية ما حصل صاحب الأرض على حكم قضائي بإزالة العقار، في حين أن المقاول نفسه توفى".

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وتابع: "احنا ملاك الشقق ولسنا إيجار قديم، ونعيش في الشقق منذ أكثر من 15 سنة ولم نتدخل في أي قضايا، وحاليا نتحمل احنا الأزمة ونتعرض لقطع المياه والكهرباء والغاز بسبب صاحب الأرض".

وأشار: "أبناء المقاول سنة 1980 قاموا بدفع مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه لصاحب الأرض بسبب التقاضي، وهذا مبلغ كفيل جدا أن يكون قد تحصل على حقه".

 

انقطاع المياه والكهرباء عن 30 أسرة بعقار صبحي خليل

وتابع: "احنا دلوقتي قاعدين في الشارع ومنعرفش ايه اللي هيحصل للمرضى الساعات الجاية والأولاد عندهم امتحانات، وفي ظل حالة البرد مش عارفين نعمل إيه؟ ومفيش قرار محكمة يطلع بقطع المرافق عن 30 شقة إلا لو صاحب الأرض أخفى شيء عن المحكمة".

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