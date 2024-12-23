الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن خدمة التحويلات اللحظية للأموال من الخارج

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر، خاصة بعد إطلاق الخدمة رسميًا.

خطوات التحويل اللحظي للأموال من الخارج

وتشمل القائمة الخطوات المتبعة لإقرار عملية تحويل ناجحة من الخارج كالتالي:

1- قيام الفرد الراغب في تحويل الأموال من الخارج بالذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.

2- طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية لتحويل الأموال وتحديد قيمة المبلغ المحول.

3- تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.

4- سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.

5- في حالة اشتراك العميل بخدمة انستاباي سيتمكن من معرفة أنه تم التحويل في وقتها.

حدود السحب من انستاباي 

وتتفاوت حدود السحب من تطبيق انستاباي بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

وكان البنك المركزي المصري  قد أصدر التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية في مقدمتها بنكي مصر والأهلي  لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

ونشر البنك المركزي  فيديو على موقع البنك  يتضمن شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، وذلك بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى البنك المركزى المصرى البنوك المصرية الحساب البنكي التطبيق الرقمي المحفظة البنكية بنك المركــزي المصـري بطاقات الائتمان تعزيز التحول الرقمي تطبيق انستاباي تحويل الاموال خدمة انستاباي شبكة المدفوعات اللحظية شركات تحويل الأموال كيفية تحويل الأموال لحظي ا
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

أول تعليق من عائلة بشار الأسد عن ليلة الهروب وفخ الخديعة

روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس

200 ألف جنيه غرامة وحرمان الجماهير وإيقاف دونجا، عقوبات الزمالك بمباراة سيراميكا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

صبحي خليل يستغيث على الهواء من أمام منزله بالعجوزة: قطعوا المياه والكهرباء (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن خدمة التحويلات اللحظية للأموال من الخارج

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي

منوعات

المزيد

تبدأ من 100 جنيه، أسعار شجر الكريسماس بشبرا مصر (فيديو)

إيلون ماسك يطلب مساعدة سفير واشنطن لدى الدنمارك في الحصول على جرينلاند

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 23/12/2024

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن

تفسير رؤية المسيح الدجال في المنام وعلاقتها بالموت المفاجئ وضيق الحال

الشيخ رمضان عبد المعز يكشف عن أمر يغفر ذنوب العبد كل يوم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية