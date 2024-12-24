سورة «الطور» من السور المكية الخالصة، وعدد آياتها تسع وأربعون آية سورة الطور من السور المكية، عدد آياتها تسعة وأربعون آية، وهي بالنزول بعد سورة السجدة، أما ترتيبها في القرآن الكريم فهي السورة رقم (52) بعد سورة الذاريات وقبل سورة النجم، وسورة الطور من السور التي كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها كثيرا في صلاته.

روى الشيخان عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.

وروى البخاري عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى اشتكى.

فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلى جنب البيت، يقرأ بالطور وكتاب مسطور.

أسماء سورة الطور وفضائلها وما ورد بشأنها

سبب تسمية سورة الطور بهذا الاسم

سميّت سورة الطور بهذا الاسم على اعتبار التسمية بالإضافة، بمعنى أنَّها سميت بهذا الاسم إضافة إلى ذِكر الطور فيها، حيث أقسم الله -تبارك وتعالى- بالطور في مطلع السورة الكريمة



أسماء سورة " الطور"

سمّيت هذه السّورة عند السّلف «سورة الطّور» دون واوٍ قبل الطّور، ففي جامع الطّواف من «الموطّإ» حديث مالكٍ عن أمّ سلمة قالت: «فطفت ورسول الله يصلّي إلى جنب البيت يقرأ بـ: {الطّور وكتابٍ مسطورٍ}»، أي يقرأ بسورة الطّور ولم ترد يقرأ بالآية لأنّ الآية فيها والطّور بالواو وهي لم تذكر الواو.



وفي تفسير سورة الطّور من «صحيح البخاريّ» عن جبير بن مطعمٍ قال: «سمعت النّبي يقرأ في المغرب بالطّور فلمّا بلغ هذه الآية: {أم خلقوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون أم خلقوا السّماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربّك أم هم المصيطرون} [الطّور: 35- 37] كاد قلبي أن يطير».

وكان جبير بن مطعمٍ مشركًا قدم على النّبي صلّى الله عليه وسلّم في فداء أسرى بدرٍ وأسلم يومئذٍ.

وكذلك وقعت تسميتها في ترجمتها من «جامع التّرمذيّ» وفي المصاحف الّتي رأيناها، وكثيرٍ من التّفاسير.



وفي ترجمة هذه السّورة من تفسير «صحيح البخاريّ» «سورة والطّور» بالواو على حكاية اللّفظ الواقع في أوّلها، كما يقال: «سورة {قل هو اللّه أحدٌ}»). [التحرير والتنوير:27/35]

فضائل سورة الطور

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

وقد روي الشيخان في "صحيحهما" ومالك في "الموطأ" عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا، أو قراءة منه).

وروى البخاري في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اشتكي! فقال: (طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة) فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، يقرأ بـ (الطور وكتاب مسطور).

وفي "صحيح البخاري" عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: (سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون * أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون * أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون) (الطور:35-37) كاد قلبي أن يطير).

وروى أبو عبيد عن يحيى بن حمزة عن أبيه، عن جده، قال: افتتحت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما سورة الطور، فلما انتهت إلى قوله: (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) (الطور:27) ذهبتُ إلى السوق في حاجة، ثم رجعتُ، وهي تكررها: (ووقانا عذاب السموم) (ووقانا عذاب السموم) وهي في الصلاة.

أسماء سورة الطور وفضائلها وما ورد بشأنها

سبب نزول قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون [ ص: 223 ]

جاء في كتاب لباب النقول في أسباب العقول أنه أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة فإنما هو كأحدهم فأنزل الله في ذلك أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون .

موضوعات سورة الطور

1- قَسَمُ اللهِ تعالى ببَعضِ مخلوقاتِه الدَّالَّةِ على كَمالِ قُدرتِه، وبَديعِ صُنعِه، وبكتابِه؛ على أنَّ البَعثَ حَقٌّ، وعلى أنَّ الجزاءَ حَقٌّ وكائِنٌ يومَ القيامةِ.

2- الحديثُ عن سُوءِ عاقِبةِ المكَذِّبينَ، وما أعَدَّه اللهُ للمُتَّقينَ، وصِفةِ نَعيمِهم، وثنائِهم على اللهِ بما مَنَّ عليهم.

3- الرَّدُّ على شُبَهِ المُشرِكينَ وأكاذيبِهم.

4- الإخبارُ بأنَّ الظَّالِمينَ يُعَذَّبونَ فى الدُّنيا قبْلَ عذابِهم فى الآخِرةِ.

5- تسليةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ووَعْدُه بالتَّأييدِ، وأمْرُه بالصَّبرِ وأن يُسَبِّحَ بحَمدِ اللهِ.

تلخيص سورة الطور

2- وتفتتح سورة «الطور» بقسم من الله-تبارك وتعالى- ببعض مخلوقاته على أن البعث حق، وعلى أن الجزاء حق، وعلى أن كل ذلك كائن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات.

تفتتح بهذا الافتتاح الذي يبعث الوجل والخوف في النفوس فتقول: وَالطُّورِ.وَكِتابٍ مَسْطُورٍ.

فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ.وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ.وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ.إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ.

ما لَهُ مِنْ دافِعٍ.

3- وكعادة القرآن الكريم في المقارنة بين الأخيار والأشرار، يأتى الحديث عن حسن عاقبة المؤمنين، بعد الحديث عن سوء عاقبة المكذبين، فيقول- سبحانه -: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ.

فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ، وَوَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ.

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

4- ثم تنتقل السورة الكريمة إلى الحديث عن مفتريات المشركين وأكاذيبهم، فتحكيها بأمانة.

وتقذف بالحق الذي أوحاه- سبحانه - إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا بتلك المفتريات والأكاذيب زاهقة وباطلة، وتسوق ذلك بأسلوب ساحر خلاب فتقول: أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ.قُلْ تَرَبَّصُوا، فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا، أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ.أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ، بَلْ لا يُؤْمِنُونَ.فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ.

5- ثم تختتم السورة الكريمة بما يسلى النبي صلى الله عليه وسلم وبما يرسم له العلاج الشافي فتقول: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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