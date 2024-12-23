وزير الزراعة: التعاون العربي أصبح ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنفيات وزير الزراعة الأردني والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مصنع النوبارية للسكر يرافقهم المهندس سليمان حسن العضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المصنع بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة

تأتي الجولة في مستهل زيارة الوزير الأردني للقاهرة لبحث افاق التعاون بين البلدين وحضور اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المشتركة

ورحب علاء فاروق وزير الزراعة المصري بنظيره الأردني مؤكدا على العلاقات الوطيدة المصرية الأردنية والتي تشهد تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن

ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الاردنية

وأشاد "فاروق" كذلك الى ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الاردنية وكذلك بالشراكات مع القطاع الخاص مؤكدا على تقديم كافة اوجه الدعم للمستثمرين من الأردن الشقيق.

وأشار إلى إهتمام القيادة السياسية بدعم التكامل العربي في ظل الظروف الجيوسياسية التى يشدها العالم حاليا مضيفا إلى ان التعاون العربي أصبح ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية



وقال "فاروق" ان التعاون المصري الأردني يمكن أن يشمل مجالات إنتاج التقاوي والبذور والتصنيع الزراعي وتبادل السلع.



من ناحيته أعرب المهندس خالد الحنفيات وزير الزراعة الأردني عن سعادته بوجوده في مصر بلده الثاني "ام الدنيا" وأضاف انه جاء إلى القاهرة ومعه وفد من المستثمرين الأردنيين للتعاون من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء



وأشار "الحنفيات" ان التكامل العربي ضرورة لمصلحة شعوبنا مؤكدا على طرح وزير الزراعة المصري كمجالات للتعاون سواء إنتاج البذور والتقاوى وأيضا نقل التجربة المصرية في صناعة السكر وزراعة البنجر مشيرا إلى أن المناخ مهيئ للقطاع الخاص في البلدين



من جانبها رحبت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بزيارة وزيرا الزراعة في مصر والأردن واشارت إلى البحيرة هى أكبر محافظة زراعية في مصر وتسهم بنسبة كبيرة في سد الفجوة الغذائية للمواطنين بالإضافة إلى التصدير للخارج وجلب العملة الصعبة



وأكدت عازر أيضا على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين في القطاع الزراعي لإقامة مشروعات تساعد في تحقيق الأمن الغذائى



ومن جانبه قال المهندس سليمان حسن العضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مصنع النوبارية للسكر إن المصنع يهدف الى سد جزء من الفجوة الغذائية لسعة استيراتيجية وهى السكر والطاقة الإنتاجية 8 آلاف طن من البنجر يوميا ومساحته 270 فدان وتم تشغيله عام 2008 برأس مال مصري 100% وأضاف انه يتم زراعة 65 الف فدان بالبنجر في منطقة النوبارية لامداد المصنع بحوالى 1.3 مليون طن بنجر على مدار موسم التشغيل لإنتاج اكثر من 160 طن سكر سنويا ويوفر 800 فرصة مباشرة و7500 غير مباشرة



حضر الجولة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والمهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية وبعض قيادات وزارتى الزراعة المصرية والاردنية ومحافظة البحيرة



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