استطلاع الصحفيين: 88.4% غير راضين عن آلية اختيار القيادات.. 41.8% يتعرضون للعنف النفسي

أعلنت نقابة الصحفيين والأمانة العامة عن نتائج الاستبيان الذي أطلقوه فترة الاستعدادات للمؤتمر العام السادسة لنقابة الصحفيين الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الجاري.

محاور استطلاع الصحفيين

ويضمن الاستطلاع ٥ محاور رئيسية، وهي "السمات العامة - الأوضاع المالية والاجتماعية للصحفيين - تحديات ممارسة المهنة تقييم الصحفيين للدور الذي تقوم به الصحافة فى المجتمع- الصحافة والتحول الرقمي- مستقبل المؤسسات الصحفية والصحف“.

تقييم الصحفيين للدور الذى تقوم به الصحافة في المجتمع

بالحديث عن نتائج المحور الثالث للاستطلاع، فنجد أن نظرة تشاؤمية سيطرت على الرؤية التى ينظر بها الصحفيون للدور الذى تقوم به الصحافة فى المجتمع، وقدرتها على التأثير، حيث يرى 57,3% أنها لا تقوم بدور، بينما يرى 28,8% أنها تقوم بدور محدود، وفى المقابل يرى 13,9% أنها مازالت تقوم بدور مؤثر.

معوقات تحقيق التميز في العمل الصحفي

• أولًا: تراجع الدخل المادي بوزن نسبي مرجح 27.2%

• ثانيًا: التشريعات الصحفية بوزن نسبي مرجح 26.4%

• ثالثًا: عدم تعاون المصادر بوزن نسبي مرجح 23.7%

• رابعًا: الوضع الإداري للمؤسسات الصحفية بوزن نسبي مرجح 22.5%

ويتضح من الأرقام السابقة تداخل العوامل التي تعوق تحقيق التمييز في العمل الصحفي وتقاربها من حيث تأثيرها على مناخ العمل، بيد أن الحالة الاقتصادية ومستوى دخل الصحفي يبقى فى مقدمة ما يشغل تفكير الصحفيين ويؤثر على أدائهم.

الآليات المتبعة في اختيار القيادات الصحفية والإدارية

كشف الغالبية العظمى من الصحفيين (88,4%) عن حالة من عدم الرضا الواضح عن آلية اختيار القيادات الصحفية، مقابل 11,6% أعربوا عن رضاهم عن ذلك.

- ومن أبرز أسباب عدم الرضا عن طريقة اختيار القيادات الصحفية:

ا- عدم وجود آلية واضحة لاختيار العناصر ذات الكفاءةبنسبة 77.9%، حيث تفتقد عملية الاختيار لقواعد ومعايير واضحة على أساس الكفاءة والخبرة.ب- ويرى 64,4% أن عمليات الاختيار تتم بالمجاملات الشخصية وتشوبها المحسوبية مما يقلل من فرص صعود المؤهلين.

ج – وأعرب 52,5% من الصحفيين المشاركين عن اعتقادهم بعدم تطبيق طريقة تنافسية تتسم بالشفافية بين العاملين بالمؤسسات، ويطالبون بوضع أسس للمنافسة العادلة بين المرشحين للقيادة، بما يضمن اختيار الأفضل.

د- ويؤكد 47,8% أن الطريقة الحالية تقضي على الطموح الشخصي للعاملين مما يؤثر سلبًا على أداء المؤسسة.

ومن خلال رصد إجابات المشاركين روى بعضهم تجارب شخصية عما اعتبروه سوء اختيار فى مؤسساتهم وصحفهم، وتكررت عبارات من نوعية: "الشللية"و"المحسوبية" و"الأهواء الشخصية". ولم تقتصر الشكوى على الصحف القومية، بل امتدت للصحف الحزبية حيث يتم تجاهل الكفاءاءت واختيار المقربين من رئيس الحزب، بالإضافة الى تفضيل مندوبى الإعلانات على الصحفيين من أصحاب الرأى.

العنف أثناء ممارسة العمل الصحفي

كشف 52.5% من الصحفيين المشاركين فى الاستبيان عن تعرضهم لدرجات متفاوتة من العنف أثناء ممارستهم للعمل، حيث ينقسم هذا العنف إلى:

-عنف نفسى 42,1%

-عنف لفظى 31,6%

-عنف جسدى 13,8%

بالإضافة إلى أنواع أخرى من العنف ولكن بدرجة أقل مثل: التضييق الأمنى، والتهديد بالتعرض والملاحقة، والتمييز ضد المرأة.

التحديات التى تهدد مصداقية العمل الصحفي

1 – أولا: عدم التعبير عن قضايا القراء بوزن نسبى مرجح 28% حيث يروى الصحفيون أن المحتوى الذى تنشره الصحف لا يعكس اهتمامات وقضايا الجمهور المستهدف، مما يؤدي إلى فقدان الثقة.

2 – ثانيًا: الاعتماد على البيانات الرسمية بوزن نسبى مرجح 27,7% حيث يرى الصحفيون أن الاعتماد المفرط على البيانات الرسمية يحد من قدرتهم على التحقيق والتحرى، ويقلل من عمق التحليلات الصحفية.

3 – ثالثًا: خلط الإعلان بالتحرير بوزن نسبى مرجح 22,3% حيث يؤثر التحيز فى التغطية الإعلامية وتغليب المصالح التجاربة على مصداقية المحتوى الصحفى.

4 – رابعًا: انتهاك الحياة الخاصة بالمواطنين بوزن نسبى مرجح 21,8% حيث يشعر الصحفيون بقلق من انتهاك خصوصية الأفراد، مما يؤثر سلبًا على سمعة الصحافة ويقلل من ثقة الجمهور.

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