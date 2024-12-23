توزيع 250 كرتونة مواد غذائية على الأيتام وعقد ملتقى توظيفي ضمن مبادرة بداية بالغربية

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أقيمت اليوم بمدرسة كفر الزيات الثانوية الصناعية الميكانيكية، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير الإنسان المصري، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وتضمنت الفعاليات برنامجًا متكاملًا نفذه طلاب المدرسة، أظهروا فيه مستوى عالٍ من الانضباط والعمل الجماعي، أعقبة عرضًا رياضيًا مميزًا قدمه الطلاب، حيث أظهر الطلاب مهارات رياضية متميزة ومستوى عاليًا من اللياقة البدنية والانضباط وتنوع العرض بين التدريبات البدنية الجماعية والتمارين الفردية، مما عكس روح العمل الجماعي والتعاون بين الطلاب.

وأشاد محافظ الغربية بالأداء المتميز للطلاب، مؤكدًا أن الأنشطة الرياضية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز القيم الإيجابية كالانضباط، المثابرة، وروح التحدي، إلى جانب دورها في بناء جسم صحي وعقل متوازن يساعد على تحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة.

المعامل الحديثة داخل المدرسة

وحرص محافظ الغربية، على تفقد المعامل الحديثة داخل المدرسة والتي تضم 54 فصلًا دراسيًا موزعة على 9 تخصصات نوعية تشمل: فني تبريد، فني آلات كهربائية، فني تركيبات كهربائية، فني حاسبات، فني إلكترونيات، فني تشغيل، وفني تحكم صناعي.

وأشاد محافظ الغربية بالمستوى المتميز للمدرسة وتجهيزاتها الحديثة التي تتماشى مع أحدث التقنيات التعليمية والتدريبية، خاصة في ظل تطبيق منهجية “الجدارات”، التي تركز على تنمية المهارات العملية والعلمية للطلاب، بما يؤهلهم للحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ومواكبة متطلبات سوق العمل.

محافظ الغربية: التعليم الفني ركيزة أساسية في خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية

وأكد محافظ الغربية أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في الطلاب وتطوير مهاراتهم ليصبحوا قوة إنتاجية متميزة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

كما أشاد بجهود إدارة المدرسة وهيئة التدريس في إعداد الطلاب وفق معايير الجودة التعليمية، داعيًا إلى مواصلة العمل لرفع كفاءة العملية التعليمية وتعزيز روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب.

واستمرت الجولة بتفقد ملتقى التوظيف مؤكدا أن المحافظة تحرص على اتاحة فرص عديدة للشباب، كما شهد الجندي جلسة الابتكار وريادة الاعمال وجلسة التوجيه والإرشاد ومرسم التربية الفنية مشيدا بمهارات الطلاب.

رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومتكاتف

وأكد محافظ الغربية، خلال مشاركته في فعاليات مبادرة “بداية”، أن تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومتكاتف وفي خطوة تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، تم توزيع 250 كرتونة مواد غذائية على الطلاب غير القادرين بهدف تخفيف الأعباء عن أسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان استمرارهم في العملية التعليمية دون معوقات.

وأشار المحافظ إلى إننا نسعى دائمًا إلى تنفيذ المبادرات التي تدمج الجوانب التعليمية مع الجوانب الإنسانية، لأن بناء الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط، بل يشمل توفير بيئة متكاملة تضمن له حياة كريمة وتحفزه على النجاح والتفوق”.

وخلال تفقده للفعاليات، أشاد اللواء أشرف الجندي بمستوى التنظيم والتفاعل الكبير من الطلاب. وأكد أن مبادرة “بداية” تعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الأنشطة في تعزيز الروح الوطنية وبناء أجيال واعية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ: “نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الابتكار والتفوق، لأن بناء الإنسان هو أساس بناء الوطن”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.