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اقتصاد

توتر في سوق السيارات بعد الحديث عن اندماج نيسان وهوندا بسبب تراجع المبيعات

سيارات, فيتو
سيارات, فيتو

انتشرت حالة من الجدل الواسع بسوق السيارات  خلال الساعات الماضية، عقب إعلان دمج  نيسان وهوندا، بسبب تعرض الشركتين لخسائر مالية كبيرة وتراجع المبيعات بالأسواق العالمية.

 

وقال كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان:" إنها  خطوة يائسة، لأن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تدفع بالصفقة لدعم الاقتصاد الياباني، والحد من تراجع مبيعات السيارات اليابانية".

وأوضح غصن، أن نتائج مبيعات نيسان وهوندا خلال الخمس سنوات الماضية كانت غير مرضية للغاية، مما دفع وزارة الاقتصاد لدمجهما، لافتا إلى أنه لا يوجد لدى نيسان ولا هوندا أي شيء لتقوله عن اندماج محتمل في هذا الوقت، لكن العلامتين التجاريتين تتعاونان منذ بضعة أشهر، وتم توقيع مذكرة تفاهم في أغسطس لاستكشاف المشاريع المستقبلية، ولكن الاندماج يتجاوز بكثير تبادل الأفكار، وإذا اكتمل، فسيجعل التكتل واحدًا من أكبر شركات السيارات في العالم، ولكن وفقًا لغصن، لن تكون مهمة سهلة.

وتابع الرئيس التنفيذي السابق لنيسان: على هوندا إدراك أنها  منظمة هندسية، وهي قوية جدًا في مجال الهندسة، ونيسان فخورة جدًا بهندستها الخاصة، لذا فإن المعركة هنا هي محاولة تحديد التقنيات التي ستتبناها الشركة الجديدة،  سواء كانت اندماجًا،  أو التحالف الجديد، يصب في مصلحة الاقتصاد الياباني ومنافسه كبري الشركات العالمية.

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