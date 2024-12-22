خبير: الجودة والكفاءة عوامل نجاح صناعة السيارات محليا

أكد اللواء حسين مصطفي، خبير السيارات، أن الدولة ترغب الدخول علي قوائم الدول المصنعة من حيث الجودة والكفاءة، لذا اتجهت نحو توطين صناعة السيارات وسد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لتوفير النقد الأجنبي، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.





‎توطين صناعة السيارات تساهم في خفض الأسعار

وأوضح مصطفى، أن تصنيع السيارات داخل السوق المحلي يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة التي تتسبب في الارتفاع المتزايد للأسعار، موضحا أن تجنب ذلك الارتفاع يأتي من خلال دعم التصنيع المحلي لقطع الغيار وإنتاج السيارات، بأسعارها تنافسية.

وأشار إلي أن الحكومة تخصص مصانع لتجميع أجزاء معينة من مكونات السيارات، بهدف تقليل استيرادها من الخارج.

وتابع خبير السيارات" إن الجودة والكفاءة سر نجاح صناعة السيارات في مصر، وكسب أرضية لتصدير نحو الخارج، مشيرا إلى أن نسبة مكونات السيارات المجمعة محليا بمصر بمعدل 45%.

أشار اللواء حسين مصطفي، إلي أن مصر تسعي للتخصص في عملية التصنيع مثل كثير من الدول أبرزها إيطاليا في تصنيع محركات السيارات، بينما تتخصص جنوب أفريقيا في تصنيع حساسات السيارات والنظم الالكترونية لها ويتم تصديرها لدول مختلفة بالعالم، وبالنسبة للمكونات التي يتم تصنيعها في مصر حاليًا، فتشمل الزجاج والكراسي والضفائر ومجموعة التبريد.

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