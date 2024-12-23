زغلول صيام يكتب: أيوه الجمهور على حق يا شناوي أنت وكهربا وإمام!

بالضبط زي ما بيقولوا الزبون دايمًا على حق.. وفي الكرة الجمهور دايمًا على حق.. لأن الجمهور هو سبب النعمة التي ينعم بها هؤلاء النجوم وانتعاش رصيدهم في البنوك، ولولا هذا الجمهور ما كانت الأندية تستطيع أن تدفع تلك الملايين لهؤلاء اللاعبين.

في خضم النجومية والشهرة قد ينسى النجوم سبب النعمة التي يعيشون فيها ويبدأون مرحلة البطر على تلك النعمة والضجيج من غضب الجماهير عليهم دون إحساس بمعاناة هؤلاء الذين يتركون أعمالهم وأشغالهم ويدفعون من حر مالهم لتشجيع الفريق الذي يحبونه.

وعلى الشناوي وكهربا وإمام ومن على شاكلتهم تقبل الغضب كما يتقبلون المدح والهتاف بأسمائهم في الملاعب وفي كل مكان، وكذلك استقبالهم في أي مكان لأن هذه الجماهير هي من صنعت نجوميتهم.. من حقهم أن يغضبوا في حالة الخسارة حتى لو كان هذا الغضب عارمًا.

النجوم الكبار هم من يتفادون الوقوع في مواجهات مع الجماهير ويدركون أنها لحظة غضب مؤقتة سرعان ما تنتهي مع أول نتيجة إيجابية ومع أول بطولة يحققها الفريق.. ولكن الصغار هم من يعلنون التحدي ويتخذون مواقف قد تكلفهم الكثير.

جماهير الأهلي لم تقذف لاعبيها بالطوب والزجاجات الفارغة، إنما كل ما فعلته هو شحنة غضب بعد الخروج الهزيل من بطولة الإنتركونتينتال والهزيمة أمام باتشوكا، وهي التي كانت تمني نفسها بالوصول إلى النهائي واللعب أمام ريال مدريد.

لاعبون كثر تعرضوا لأكثر مما تعرض له الشناوي وكهربا وإمام عاشور ولم يفعلوا مثلما فعلوا.. بل الأكثر من ذلك هتافات قد تصدر من جماهير الفريق المنافس قادرة على إخراج أي فرد عادي عن شعوره.. ورغم ذلك تحملوها بصدر رحب وعلى هذا عاشوا في قلوب الجماهير.

أتمنى أن يستوعب نجوم الأهلي الدرس والاقتناع أنهم ليسوا فوق المساءلة والحساب من الجماهير التي تحملهم فوق الأعناق بعد الانتصارات.. أما الصورة التي رأيناها وتابعناها بعد لقاء شباب بلوزداد الجزائري، لابد أن تختفي لأن المشوار ما زال طويلًا.

إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب التي نالت هي الأخرى جرعات من الغضب تحملتها بقلب مفتوح لأنهم أصحاب خبرة طويلة ويقدرون غضب الجمهور الذي لا يقبل الهزيمة لفريقه، وربنا يصلح الأحوال.

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