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حوادث

للمرة الثانية، تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة

يحيي حسين عبد الهادي
يحيي حسين عبد الهادي

أمرت جهات التحقيق تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادى بتهمة نشر أخبار كاذبة، 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية.

ووجهت النيابة العامة إلى عبد الهادي البالغ من العمر (70 عاما) في القضية رقم ٣٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكابه جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللهم ثورة"؛ ووجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية آنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال "شهري يناير وفبراير" عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

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تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادى بتهمة نشر أخبار كاذبة

حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة

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