مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية ورعاية المريض.

مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية في مجلس الشيوخ

جاء ذلك بعد أن شهدت المناقشات على مدار يومين، مخاوف من إشكالية حبس الأطباء بسبب الأخطاء الطبية، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية.

يتألف مشروع القانون من 4 مواد إصدار و30 مواد أساسية، تتضمن إقرار إنشاء لجنة المسئولية الطبية، واختصاصاتها، وكذلك ضوابط التقدم بشكوى في حال حدوث خطأ طبي جسيم.

وخلال المناقشات اليوم، تمسكت الحكومة، بإقرار عقوبة الحبس في حق الأطباء، عند وقوع الأخطاء الطبية الجسيمة، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية.

الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في حق الأطباء

وطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، باستبدال عقوبة الحبس، بوقف ترخيص الطبيب لمدة سنة.

مطالب بوقف التراخيص بدلا من حبس الأطباء

وأكد النواب، أن وقف تراخيص الأطباء، أشد ألما من الحبس، قائلا: ماذا نستفيد من حبس الطبيب، وإن كان وقف الترخيص أشد عقوبة.

للقاضي الحق في المفاضلة بين الحبس والغرامة للأطباء

وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الأطباء، مشيرا إلى أن هناك غرامة، وهو ما يعطي القاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين.

لم يتم حبس طبيب وفقا لقانون العقوبات

وأوضح الوزير، أنه خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب.

فيما عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: الأطباء كانوا مرتضين الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس الشيوخ، على المادة ٢٦ من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 6، 7، 8 من هذا القانون.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.

وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

كما وافق المجلس على المادة 28 والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

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