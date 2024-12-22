رغم اعتراضات حبس الأطباء، الشيوخ يوافق مبدئيًّا على مشروع قانون المسئولية الطبية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء.

أكدت النائبة نجوى الشافعى، عضو مجلس الشيوخ، أن الأطقم الطبية التي انتظرت خروج قانون المسئولية الطبية للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة.

مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.

الحبس الاحتياطي يثير الخلاف في مشروع قانون المسئولية الطبية

وقالت النائبة: على الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.

الحبس الاحتياطي قد يدفع بعض الأطباء للامتناع عن العمل

وأشارت إلى أن الحبس الاحتياطى يجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الامر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن.

تحذير من هجرة الأطباء بسبب المسئولية الطبية

وحذرت عضو مجلس الشيوخ، من أن الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء، متابعة:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط.

وقالت النائبة: هناك أمل أن يكون تقرير لجنة المسئولية الطبية المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسئولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية.

من جانبه أعلن اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

ووجه النائب، رسالة طمأنة إلى الأطباء، مشيرا إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية لأنه يحقق التوازن بين حقوق وواجبات كلا من الأطباء والمرضى والمؤسسات العلاجية.

قانون المسئولية الطبية يخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة

وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، فضلا عن أنه يوضح الإطار العام للمسئولية الجنائية، قائلا: وهو أمر حميد.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يدعو إلى القيم الأخلاقية لمزاولة المهن الطبية.

فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن ما أثير من جدل فى مناقشة القانون يقف ورائه عدم قراءة القانون بشكل كامل.

مراجعة مسمى مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض

وقال الجبلي: لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية "المسئولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفا، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب.

وتابع: رغم أهمية ذلك القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأي العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابى، لاستعراض مزاياه وآثاره الإيجابية بشكل جيد

وحذر الجبلى، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التى سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا،: يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبى فى ظل ذلك القانون، وهو الأمر الذى يتطلب مواجهته فى نصوص القانون.

وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.

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