13 معيارا لاختيار أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

أطلق المجلس الأعلى للجامعات مُسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025؛ التي تهدف إلى الاهتمام بشباب الجامعات، وتعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصياتهم السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، والتأكيد على أهمية خلق جيل واعٍ قادر على البناء والإبداع.

المجلس الأعلى للجامعات يطلق مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية نحو إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيهات مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات، وإشراف كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومن منطلق حرص المجلس الأعلى للجامعات (قطاع التعليم والطلاب ) نحو تنفيذ كافة مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والعمل الجاد لضمان انتظام سير العملية التعليمية وفقًا للخطط الموضوعة في هذا الصدد.



تعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة والمساعدة على اكتساب العديد من المهارات.



تشمل معايير مسابقة "أفضل جامعة للأنشطة الطلابية" بالجامعات المصرية 13 معيارا، منها مدى توافق خطط الأنشطة مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التصور المقترح لخطة الأنشطة الطلابية وتنمية الموارد المالية اللازمة، دور مراكز التدريب الطلابي في دعم الأنشطة وتنفيذ نماذج محاكاة، حجم المشاركات الطلابية في الأنشطة على مستوى الجامعات والكليات، مشاركة الجامعات في الأنشطة القومية والدولية، دور الجامعات في دعم الأنشطة للطلاب ذوي الهمم، المشاركات في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قياس رضا الطلاب عن الأنشطة عبر استبيانات دورية، دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين، الأنشطة المرتبطة بالمبادرات الطلابية وريادة الأعمال، التزام الجامعات برفع الأنشطة على المنصة المخصصة وتوثيقها بفيديوهات ابتكارية.



من خلال تلك المعايير يمكن تحديد المراكز الأولى للجامعات المتميزة في الأنشطة الطلابية على أن تقدم كل جامعة تلك المعايير مدعومة بالمواد التوثيقية في هيئة:



1. مجلة إلكترونية (تقدم على فلاش ميموري).



2. مجلة ورقية مطبوعة في جزء واحد ولا تزيد عدد صفحاتها عن 200 صفحة فقط.



3. أن يكون تصميم المجلة الالكترونية والمطبوعة متوافق مع هوية كل جامعة (أو الهوية البصرية لها)، كما تحتوي المجلة على كافة الأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها طبقًا للمعايير المعلنة وقياس مدى مطابقتها مع خطة الأنشطة الطلابية الموضوعة مسبقًا (مع التوثيق بالصور والفيديوهات كلما أمكن ذلك).



4. تم تدشين منصة إلكترونية خاصة بمسابقة الأنشطة الطلابية، وعلى كل جامعة رفع المجلة الالكترونية على هذه المنصة، مع رفع أفضل الفعاليات والمشاركات الطلابية والفيديوهات والصور التوثيقية وتوصيفها.، وذلك من خلال هذا الرابط



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