البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة تجاريين القاهرة

وقع أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية مع الدكتور حافظ الغندور - نقيب التجاريين بالقاهرة بروتوكول تعاون مشترك بين الجهتين في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بأهمية الادخار والاستثمار بين أعضاء نقابة التجاريين، وذلك اليوم الإثنين، الموافق 23-ديسمبر-2024.

أقيمت مراسم التوقيع في قاعة التداول بالمبنى التاريخي للبورصة المصرية، بحضور هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية وقيادات من البورصة المصرية ونقابة تجاريين القاهرة، والجمعية المصرية للمحللين الفنيين والجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الأصول.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس البورصة المصرية عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود البورصة المصرية لنشر الوعي المالي والثقافة المالية بين شرائح المجتمع المختلفة، بما في ذلك أعضاء النقابات المهنية وعلى الأخص نقابة تجاريين القاهرة وذلك دعمًا للتنمية الشاملة في مصر.

وأوضح الشيخ أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم محاضرات توعوية حول مبادئ عمل البورصة، وإعداد كتيبات إلكترونية تعليمية، وتنظيم ندوات وفعاليات لتعريف أعضاء النقابة بمزايا الاستثمار والقيد في البورصة المصرية. كما أشار إلى أن تعزيز الثقافة المالية بين أعضاء النقابة يسهم في تحسين قدراتهم على إدارة مدخراتهم واستثماراتهم، ويعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

واختتم رئيس البورصة المصرية كلمته بالتأكيد على أهمية هذا التعاون لتعزيز الإدراك العام بأهمية الادخار والاستثمار التراكميين طويلي الأجل، موجهًا الشكر لكل القائمين على إنجاح هذا البروتوكول.

ومن جانبه أعرب نقيب تجاريين القاهرة عن شكره للبورصة المصرية وفريق عملها على تعاونهم من أجل توقيع ونجاح هذا البروتوكول الذي يهدف إلى رفع مستوى منتسبي النقابة وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، مستعرضا جهود النقابة في هذا الشأن على مدار السنوات الماضية.

وأكد الغندور على أهمية ربط المعرفة والدراسة النظرية للطلبة بالقدرة على التطبيق العملي لتأهيل الخريج ليصبح قيمة مضافة في سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.