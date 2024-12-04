قرار جمهوري بتعيين طارق سميرعميدا لكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة لمدة 3 سنوات

أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة2024 بتعيين الدكتور طارق سمير محمد أمين عميدا لكلية التربية النوعية للمرة الثانية لمدة ثلاث سنوات.

كلية التربية النوعية جامعة القاهرة

وهنأ رئيس الجامعة طارق سمير بثقة القيادة السياسية وتعيينه عميدا لفترة ثانية، مؤكدا ضرورة قيادة الكلية بروح الفريق، والعمل على تقديم مجموعة من البرامج الجديدة، ورعاية الموهوبين، وتنفيذ استراتيجية الجامعة فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رئيس جامعة القاهرة يوجه بالحصول على الاعتماد والعمل على تقديم مجموعة من البرامج الجديدة ورعاية الموهوبين وتنفيذ استراتيجية الجامعة في ضوء رؤية مصر 2030

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الاستفادة من الكفاءات واستثمار كل الامكانيات المتاحة والارتقاء بالتصنيف، فضلا عن المشاركة بفعالية في المبادرات الرئاسية والمجتمعية.

ومن جانبه أعرب الدكتور طارق سمير عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية، وحرصه على تنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهات قياداتها، مؤكدا التزامه بالعمل بروح الفريق وبما يحقق رؤية الجامعة ويخدم المجتمع.

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