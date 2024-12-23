محافظة بورسعيد تنظم احتفالية بمناسبة العيد القومي

أعلنت محافظة بورسعيد بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، عن تنظيم حفلها السنوى بمناسبة العيد القومي الـ ٦٧ لمحافظة بورسعيد " أعياد النصر " عصر اليوم بميدان الشهداء "المسلة ".

الشباب والرياضة ببورسعيد، فيتو

الشباب والرياضه ببورسعيد تحتفل بالعيد القومي

ومن جانبه أكد محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد عن مشاركة فرق مديرية الشباب والرياضة في الاحتفالية الضخمة التي سوف تقام.

وقال " تشمل الاحتفالية فقرات مختلفة للفرق الفنية والترويحية والكشفية والرياضية لمديرية الشباب والرياضة من خلال كرنفال ومسرح عرائس للأطفال بمشاركة مراكز الشباب والهيئات الرياضية التابعة للمديرية "

بورسعيد تحتفل بعيد النصر، فيتو

الدعوة عامة ومجانية لكل أهالي بورسعيد

ودعا عبد العزيز الجميع لحضور الاحتفالية والتي ستبدأ من الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة مساءا بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وكافة القيادات التنفيذية والمديريات والأحياء بمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

وكان اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وضعا إكليلًا من الزهور، صباح اليوم الاثنين، على النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان الشهداء بحي الشرق، وذلك بحضور لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والأمنية والشعبية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى 68 لجلاء العدوان الثلاثي عن بورسعيد.

الموسيقى العسكرية تعزف سلام الشهيد

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية، وتواجد مجموعة من الشباب وطلاب المدارس حاملين أعلام مصر بمحيط الميدان.

ومن جانبه، وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد التهنئة للشعب المصري عامة وأهل بورسعيد بصفة خاصة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدا أن أبناء بورسعيد كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات.

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