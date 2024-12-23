إسرائيل.. زادكم الله فقرًا

مخطئٌ مَن يظنُّ أن الحياةَ بالداخلِ الإسرائيليِّ ورديَّةٌ، وأن حماقةَ نتنياهو وحكومتِهِ المتطرفةِ في غزةَ ولبنانَ وسوريا واليمنِ، لم تنعكسْ بالفقرِ والخرابِ والدمارِ والكسادِ على الإسرائيليينَ، على عكسِ ما يصدّرهُ الإعلامُ العبريُّ الخاضعُ لقيودٍ وتعليماتٍ عسكريةٍ صارمةٍ، لا تمكّنهُ حتى من الكشفِ عن معاناةِ الشعبِ، أو الإقرارِ بحجمِ الخسائرِ البشريةِ والماديةِ التي يئنُّ منها الشارعُ الإسرائيليُّ، رغمَ الدعمِ الأمريكيِّ اللامحدودِ والمتواصلِ لتلِّ أبيبَ.

كارثةُ الفقرِ والمعاناةِ بينَ الفئاتِ المستضعفةِ بالمجتمعِ الطبقيِّ داخلَ الكيانِ الصهيونيِّ، كشفَ عنها بوضوحٍ تقريرٌ أصدرتهُ منظمةُ لاتيتَ الإنسانيةُ الإسرائيليةُ منذُ أيامٍ، أكَّد أنَّ نحوَ 2.75 مليونَ إسرائيليٍّ ـ ما يعادلُ نحوَ 28.7% من عددِ السكانِ ـ باتوا يعيشونَ تحتَ خطِّ الفقرِ في عامِ 2024، وأن ذلكَ الرقمَ الكارثيَّ يشملُ نحوَ 1.24 مليونَ طفلٍ، يمثلونَ نحوَ 39.6% من إجماليِّ عددِ الفقراءِ في إسرائيلَ.

تقريرُ لاتيتَ الذي نشرتْ صحيفةُ يديعوت أحرونوت مقتطفاتٍ منهُ، الاثنينِ الماضي، اعتمدَ على رصدِ الفقرِ متعددِ الأبعادِ، ومدى الحرمانِ والبؤسِ الذي يعيشهُ ملايينُ الإسرائيليينَ، وحذّرَ بوضوحٍ من أنَّ استقرارَ معدلاتِ الفقرِ في إسرائيلَ عندَ ذاتِ معدلاتِ العامِ الماضي، لا تعدُّ أكثرَ من وهمٍ مؤقتٍ، يعودُ لتدخلاتٍ حكوميةٍ ودعمٍ من المجتمعِ المدنيِّ، غيرَ أنَّهُ سينعكسُ بالمزيدِ من التدهورِ وزيادةِ الأوضاعِ سوءًا في ظلِّ السياساتِ الاقتصاديةِ المترديةِ لحكومةِ نتنياهو.

ولفتَ التقريرُ أنَّ تكلفةَ المعيشةِ ارتفعتْ على المواطنِ الإسرائيليِّ جرّاءَ الحربِ بشكلٍ غيرِ مسبوقٍ، حيثُ تعدّتْ التزاماتُ الفردِ الواحدِ شهريًّا نحوَ 5.355 شيكلًا ــ ما يعادلُ نحوَ 1500 دولارٍ ــ ووصلتْ بالنسبةِ للأسرةِ المكونةِ من شخصينِ بالغينِ وطفلينِ إلى نحوَ 13.617 ــ ما يعادلُ 3730 دولارًا شهريًّا ــ بزيادةٍ بلغتْ نحوَ 6.9% عن العامِ الماضي، نظرًا لارتفاعِ أسعارِ الأغذيةِ والسكنِ والمرافقِ، التي أدّتْ بالتبعيةِ لعجزِ آلافِ الأسرِ عن تلبيةِ أقلِّ احتياجاتِها الأساسيةِ.

اللافتُ أنَّ التقريرَ أشارَ بوضوحٍ إلى أنَّ حالةَ الفقرِ التي يعيشها الإسرائيليونَ وصلتْ إلى حدٍّ أنَّ 22.1% من الأسرِ المدعومةِ عجزتْ عن سدادِ فاتورةِ الكهرباءِ، ما اضطرَّ الحكومةَ لقطعِ التيارِ وتركِهم يعيشونَ في ظلامٍ، في الوقتِ الذي شهدَ فيهِ 44.6% من الأطفالِ المدعومينَ تدهورًا في التعليمِ، فيما باتَ 46.7% منهم يعانونَ أمراضًا نفسيةً، بنحوٍ يزيدُ 3 أضعافٍ على الإسرائيليينَ البالغينَ.



ولعلَّ أغربَ ما جاءَ بتقريرِ المنظمةِ الإسرائيليةِ، أنَّ كبارَ السنِّ في دولةِ الكيانِ الصهيونيِّ باتوا يعانونَ ظروفًا معيشيَّةً غايةً في التدني، بعدَ أنْ أهملتْهم الحكومةُ إلى حدٍّ هبطَ بمستوى معيشة نحو 81.7% منهم إلى حدِّ الفقرِ، و50% منهم إلى حدِّ الفقرِ المدقعِ، لدرجةٍ دفعتْ 60.4% منهم إلى التخلي عن شراءِ الأدويةِ الأساسيةِ للعلاجِ.

التقريرُ الكاشفُ دفعَ جيلَ دارمونَ، رئيسَ منظمةِ لاتيتَ الانسانية، إلى القولِ بأنَّ إسرائيلَ باتتْ في حربٍ مع الفقرِ وتقفُ بمفترقِ طرقٍ أخلاقيٍّ، مطالبًا حكومةَ نتنياهو بضرورةِ اتخاذِ خطواتٍ عاجلةٍ لإنقاذِ الإسرائيليينَ من الانحدارِ إلى درجاتٍ معيشيَّةٍ أكثرَ كارثيةً، جرّاءَ السياساتِ الاقتصاديةِ الجديدةِ التي تمَّ بموجبِها رفعُ ضريبةِ القيمةِ المضافةِ، وأسعارِ الكهرباءِ والمياهِ وغيرها من الخدماتِ.

العجيبُ أنَّ تقريرَ لاتيتَ جاءَ مواكبًا لمقالٍ لكاتبٍ إسرائيليٍّ يدعى ديفيدَ روزنبرج، نشرتهُ صحيفةُ هآرتس قالَ فيهِ: إنَّ إسرائيلَ الحقيقيةَ ليستْ دولةَ الشركاتِ الناشئةِ التي تروّجُ لها وزارةُ السياحةِ ووسائلُ الإعلامِ، وتعطي انطباعًا بأنَّ الإسرائيليينَ جميعًا من المبتكرينَ والنابغينَ بالتكنولوجيا الفائقةِ، بل هي دولةُ الفقرِ والفقراء، وأنَّ الإسرائيليينَ في الواقعِ مجردُ مستوطنينَ متعصبينَ يعيشونَ على قممِ التلالِ التي تعصفُ بها الرياحُ.

تلكَ هي حقيقة إسرائيلُ، وهذا حالُ الإسرائيليينَ، زادَهم الله فقرًا على فقرٍ، وبلاءً فوقَ البلاءِ.. وكفى.

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