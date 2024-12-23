10 سنوات من الإنجازات، كيف أحدثت مصر نقلة نوعية في قطاع الصحة؟ (فيديو)

أولت الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، اهتمامًا بالغًا بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وهو ما ظهر جليًا في زيادة حجم الإنفاق على هذا القطاع، حيث وضعت الدولة رؤية شاملة لرفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير الدولية، مع تطوير وتأهيل البنية التحتية الصحية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تم إطلاق حزمة من المبادرات الرئاسية التي استهدفت كافة فئات وشرائح المجتمع على مستوى الجمهورية، بما يحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، ويؤكد التزام الدولة الجاد بتطوير هذا القطاع الحيوي.

قطاع الصحة في أرقام.. أبرز الإنجازات في 10 سنوات (فيديو)

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو بعنوان "قطاع الصحة في أرقام.. أبرز الإنجازات في 10 سنوات".

وأشار الفيديو إلى زيادة موازنة القطاع الصحي، لتصل إلى 319.6 مليار جنيه عام 2024/2025، مقابل 42.4 مليار جنيه عام 2014/2015، كما تم وجار تنفيذ 1219 مشروع بنية تحتية بالقطاع الصحي بتكلفة 177 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة التأمين الصحي على المواطنين 240.5 مليار جنيه خلال 10 سنوات.

زيادة نسبة عدد المؤمن عليهم لـ 29.6% بإجمالي 70 مليون مواطن عام 2024

وسلط الفيديو الضوء على زيادة نسبة عدد المؤمن عليهم لـ 29.6%، حيث بلغ عددهم 70 مليون مواطن عام 2024، مقابل 54 مليون مواطن عام 2014، فيما بلغت نسبة زيادة إجمالي أعداد المستشفيات 61.4%، لتصل إلى 2700 مستشفى عام 2024، مقارنة بـ 1673 مستشفى عام 2014.

إصدار 33.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة

وأبرز الفيديو أيضًا، أنه تم إصدار 33.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، استفاد منها 20.4 مليون مواطن، بتكلفة 114.2 مليار جنيه خلال 10 سنوات.

وبشأن منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار الفيديو إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة شملت محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس)، وسجل بها 5.4 مليون مواطن، في حين شملت المرحلة الثانية محافظات (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا)، وتستهدف 12.8 مليون مواطن.

إطلاق 14 مبادرة رئاسية، قدمت 218 مليون خدمة لـ 94 مليون مستفيد

واستعرض الفيديو، جهود الدولة في إطلاق المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق 14 مبادرة رئاسية، قدمت 218 مليون خدمة لـ 94 مليون مستفيد في أكثر من 3527 وحدة صحية.

استقبال 55.5 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

وفيما يتعلق بأبرز الخدمات التي قدمتها المبادرات، أوضح الفيديو، أنه تم استقبال 55.5 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، فضلًا عن فحص 63 مليون مواطن وعلاج 4.6 مليون مريض ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

فحص 16.4 مليون مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

فيما تم فحص نحو 16.4 مليون مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، في حين استفادت 2.5 مليون حالة من خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة 100 يوم صحة والتي تم تقديم أكثر من 60 مليون خدمة طبية في مرحلتها الأولى، وتقديم 157.5 مليون خدمة في المرحلة الثانية منها، كما تم إطلاق مبادرات أخرى منها الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

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