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انعقاد مجلس الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي بحضور عكاوي

جامعة جنوب الوادي،
جامعة جنوب الوادي، فيتو

انعقد مجلس الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي بحضور الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا، وعلي موسى مدير عام الادارة العامة للدراسات العليا، وأحمد عبده مدير أمانة  مجلس الدراسات العليا.

واستهل رئيس الجامعة المجلس بتوجيه التهنئة للدكتور محمد وائل عبد العظيم لتوليه منصب نائب رئيس الجامعة لـ  الدراسات العليا والبحوث  مشيدًا بمسيرته المهنية المتميزة خلال مختلف المواقع الوظيفية التي شغلها بالجامعة ووجه الشكر لوكلاء الكليات ولإدارة الدراسات العليا المركزية على تعاونها المثمر.

المشروعات التطويرية بالجامعة

وأعرب الدكتور محمد وائل عبد العظيم عن شكره لرئيس الجامعة لدوره الداعم لمختلف قطاعات الجامعة، مشيدًا بدوره الملموس في مختلف المشروعات التطويرية بالجامعة.

وقدم علي موسى مدير عام الدراسات العليا الشكر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على دعمه للباحثين من مختلف كليات الجامعة وتطوير قطاع الدراسات العليا وآليات العمل به، وقدم لرئيس الجامعة درع التكريم من الادارة العامة للدراسات العليا.

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جامعة جنوب الوادي مدير عام الادارة العامة مجلس الدراسات العليا قطاع الدراسات العليا نائب رئيس الجامعة

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