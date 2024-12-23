المقاولون العرب توقع عقد إنشاء مسجد "دار الهداية" في غانا

شهد المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، ومحمد عبد الكريم رئيس شركة كواري ليمتد الغانية، توقيع عقد إنشاء مسجد "دار الهداية" فى أكرا بدولة غانا، وهو على غرار مسجد الفتاح العليم، ومسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللذين نالا إعجاب وفد دولة غانا، وطالب الوفد بتصميم مستوحى منهما.

وقع العقد المهندس أحمد العدلاني عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعبد الغني نوهو العضو المنتدب لشركة كواري ليمتد الغانية، وحضر مراسم التوقيع عماد عبيد المشرف المالي على قطاع أفريقيا بالشركة، والمهندس محمد علوى عضو المجلس التنفيذي للشركة ورئيس قطاع القاهرة الكبرى، والمهندس أحمد منصور العضو المنتدب للشركة الغانية، والمهندسة دينا شتا مدير إدارة الدعم الفني للفروع والإدارات والمشروعات المستقلة، والمهندسة علياء عبد العظيم مدير إدارة التعاقدات.

جدير بالذكر أن مسجد "دار الهداية" يُعد باكورة الأعمال الجديدة التي تخطط شركة المقاولون العرب لتنفيذها لعودتها للسوق الغاني.يقام المشروع على مساحة 7200 متر مربع ويتكون من مسجد رئيسي يسع 1500 مصلى، وقسم خاص للسيدات، ويضم أربع مآذن بارتفاع 60 مترا مستوحاة من الطراز الفاطمي و25 قبة، ومبنى متعدد الأغراض يضم قاعتين للمناسبات ومدرسة تعليمية تسع حوالى 300 طالب ودار لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليم تعاليم الدين الإسلامي وسيتم تزويده بمصاعد وسلالم كهربائية لتوفير الراحة وسهولة الحركة للمصلين والزوار، كما يضم دورين تحت الأرض، تستخدم كجراح بسعة إجمالية 200 سيارة.

يذكر أن المقاولون العرب نفذت من قبل أعمال تجديد وتوسيع استادى أكرا وكوماسى، وبناء طريق "ونيبا" الرابط بين العاصمة ومدينة "تاكورادى" على الساحل الغربى لغانا، كما قامت بتصميم وتصنيع عدد 2 (اثنان) عبارة نهرية للعمل ببحيرة فولتا بغانا.

آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.

وأوضح شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.