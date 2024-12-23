الإثنين 23 ديسمبر 2024
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حوادث

تحرير 28 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

 شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

إجمالي المخالفة المرورية خلال 24 ساعة 

 وأسفرت جهود  الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 27 ألفا و925 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 16 ألفا و851  مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و499 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، و1002  مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات لشروط التراخيص و14 مخالفة دراجة نارية.

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 وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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