السيطرة على حريق محدود داخل مطعم في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق محدود نشب بأحد المطاعم داخل مركز تجاري بمنطقة محرم بك بحب وسط، وذلك دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حريق مطعم في مركز تجاري

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق محدود بمطعم في محرم بك، علي الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق داخل غرفة تحتوي على فحم داخل مطعم في كارفور، فيما أكدت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

السيطرة على حريق مطعم



وتبين أن المطعم كان مغلقًا ولا يوجد أشخاص داخله وقت نشوب الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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