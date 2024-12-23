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رياضة

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمواجهة المصري

كولر
كولر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران اليوم الإثنين، من أجل دراسة فريق المصري استعدادًا للمواجهة المرتقبة الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري.

كما يخضع  رضا سليم لاعب الأهلي للفحص الطبي على مستوى الركبة اليوم على هامش مران الفريق للوقوف على مدى حاجته إلى إجراء اشعة بعد اصابته أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري فى المباراة التي غادرها اللاعب من شوطها الأول.

ويبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبو  الأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد أمس مرانًا استشفائيًّا على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويًّا على ملاعب النادي بمدينة نصر.

موعد مباراة الاهلي والمصرى والقناة الناقلة

ويواجه الاهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير في الدوري سلبيًّا امام البنك الأهلي.

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