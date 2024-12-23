"رؤى وذات" كتاب جديد لـ صافي ناز كاظم

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب "رؤى وذات" للكاتبة والناقدة صافي ناز كاظم، ضمن إصدارات الدار المشاركة في معرض القاهرة للكتاب المقبل 2025.

كتاب رؤى وذات

الكتاب يعد مزيج من السيرة الذاتية وسيرة الآخرين، وسيرة الصِّحافة وسيرة المكان وسيرة الثقافة المصرية في نصف قرن.

وتُقدِّم صافي ناز كاظم، في 40 فصلًا، خلاصة رؤاها في الصِّحافة والفنون والكتابة والنقد والثقافة، راويةً قِصَّتها صحفية وناقدة وكاتبة مصرية، منذ فترة الطفولة وحتى ما بعد التقاعد.

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