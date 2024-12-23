4 قرارات من النيابة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالشرقية

أمرت نيابة الشرقية العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 18 شخصا أصيبوا في حادث تصادم بين أتوبيس 26 راكبا، وسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي أمام كارتة الصنافين اتجاه بلبيس.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الأتوبيس والسيارة وطلبت فحصهما من قبل خبير هندسي لبيان سرعتهما حال السير بهما وبيان سلامة الفرامل من عدمه، كما طلبت تحليل مخدرات للسائقين (بعد استقرار حالتهما الصحية) وبيان تعاطيهما مواد مخدرة حال القيادة من عدمه فضلا عن طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الحادث.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 20 شخصا

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزى باستقبال شخصين (جثث هامدة) واصابة 18 شخصا بجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس 26 راكبا وسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي بعد نزلة السعديين في اتجاه بلبيس مركز منيا القمح، ما أسفر عن انقلاب الأتوبيس وسقوط وفيات ومصابين وجرى الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفيات المحافظة، والتحفظ على جثامين المتوفين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم الانتهاء من رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات مرة ثانية.

تكليفات عاجلة من محافظ الشرقية بعد حادث الطريق الإقليمي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتورهاني جميعه وكيل وزارة الصحة بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي حادث تصادم تريلا بأتوبيس 26 راكبا أعلى الطريق الإقليمي أمام كارتة الصنافين اتجاه بلبيس.

كما كلف المحافظ بضرورة إنهاء الإجراءات وسرعة استخراج تصريح الدفن لحالات الوفاة.

الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية

هذا ومن جانبها اشارت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إلى أن حادث تصادم تريلا مع أتوبيس 26 راكبا أعلى الطريق الإقليمي اتجاه بلبيس أسفر عن إصابة 18 حالة ووقوع حالتي وفاة، حيث تم نقل المصابين وحالتي الوفاة إلى مستشفيات (بلبيس المركزي والسعديين والغندور بلبيس)، حيث تنوعت الإصابات ما بين جروح قطعية وكسور وكدمات وسحجات.

أكد محافظ الشرقية علي وكيل وزارة الصحة بعدم خروج المصابين إلا بعد تلقي العلاج وإجراء العمليات اللازمة ولحين تماثلهم للشفاء متمنيا لهم الشفاء العاجل، وداعيًا المولي أن يتغمد فقيدي الحادث بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.



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